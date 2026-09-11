Alexander Zverev se enfrenta este viernes a Karen Khachanov en las semifinales del US Open 2026 por un puesto en la gran final del último Grand Slam de la temporada.

El Abierto de Estados Unidos 2026 entra en su fase decisiva con la resolución de sus semifinales masculinas. Alexander Zverev llega a esta cita con un rendimiento impecable tras certificar su pase entre los cuatro mejores del torneo neoyorquino al superar en cuartos de final al neerlandés Botic van de Zandschulp en tres mangas, con un resultado de 6-2, 7-5 y 6-1. Con este triunfo, el tenista alemán acumula un total de 16 horas y 40 minutos en pista a lo largo del certamen, una marca de solidez física y regularidad que no se registraba en las instalaciones de Flushing Meadows desde la edición de 1991.

Lee tambien: Sevilla – Valencia de LaLiga EA Sports: horario, canal de televisión y dónde ver el partido online en directo

Ubicado en el segundo escalón del ranking mundial de la ATP y como primer cabeza de serie del torneo, Zverev afronta este compromiso a solo dos victorias de conquistar el que sería su segundo título de Grand Slam en la presente temporada. Enfrente tendrá a Karen Khachanov, quien selló su clasificación para las semifinales tras la retirada del belga Alexander Blockx en el transcurso del tercer set, cuando el jugador ruso lideraba el marcador por 6-2, 7-5 y 3-2. El vencedor de este choque cruzará su camino en la gran final contra el ganador del cruce entre Ben Shelton y Frances Tiafoe, protagonistas de la otra semifinal del cuadro individual masculino.

Historial de enfrentamientos entre Zverev y Khachanov

La semifinal de este viernes supondrá el décimo enfrentamiento directo entre Alexander Zverev y Karen Khachanov. El cara a cara histórico sonríe hasta la fecha al jugador teutón con un parcial favorable de 6-3. Entre los precedentes más significativos de su rivalidad destaca la final de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Zverev se impuso en dos sets (6-3 y 6-1) para colgarse la medalla de oro.

Lee tambien: Burgos CF – AD Ceuta de LaLiga Hypermotion: horario y dónde ver el partido

En lo relativo a grandes torneos, el único antecedente previo en un cuadro principal de Grand Slam tuvo lugar en la edición de 2018 de Roland-Garros. En aquella oportunidad, en la ronda de octavos de final, Zverev acabó adjudicándose la victoria tras un exigente duelo resuelto en cinco parciales: 4-6, 7-6(4), 2-6, 6-3 y 6-3.

Horario y plataforma de retransmisión del partido

El encuentro de semifinales del US Open 2026 entre Alexander Zverev y Karen Khachanov está programado para este viernes 11 de septiembre, no antes de las 21:00 horas.

La retransmisión en directo del choque en territorio español correrá a cargo de la plataforma Movistar Plus+, que ofrecerá el partido tanto en sus canales de televisión como en servicio de transmisión online en streaming a través de sus distintas aplicaciones.