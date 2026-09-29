La máxima competición continental de baloncesto continúa con su calendario regular en esta segunda jornada de la Euroliga 2026-27. En esta ocasión, el Anadolu Efes recibe al Real Madrid en un enfrentamiento programado para la tarde de este martes, 29 de septiembre. El balón echará a rodar a las 19:00 horas, momento en el que ambos clubes buscarán sumar un resultado favorable en este inicio del torneo europeo.

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Para los aficionados que deseen presenciar el desarrollo del evento en directo, la retransmisión televisiva estará disponible a través de las pantallas de Movistar+. La plataforma mantendrá la emisión del encuentro Anadolu Efes vs Real Madrid en directo, permitiendo además el acceso a la señal online desde sus aplicaciones digitales autorizadas.