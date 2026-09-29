El Dubai Basketball y el Barça se enfrentan este martes, 29 de septiembre, en el partido correspondiente a la jornada 2 de la Euroliga 2026-27.

La segunda jornada de la fase regular de la Euroliga 2026-27 depara el enfrentamiento entre el Dubai Basketball y el Barça. La cita deportiva programada para este martes, 29 de septiembre, medirá a ambas plantillas en un compromiso fijado a las 18:00 horas, en el que los dos equipos buscarán avanzar en la clasificación del torneo europeo.

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Para los aficionados e interesados en seguir el desarrollo del choque en directo, la retransmisión televisiva y la cobertura online estarán disponibles de manera exclusiva en España a través de las pantallas de Movistar+. La plataforma de contenidos emitirá íntegramente el choque entre el Dubai Basketball y el Barça a la hora señalada.