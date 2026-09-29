El Balón de Oro 2026 ya tiene fecha y lugar de entrega. La ceremonia se llevará a cabo el 26 de octubre en Londres, marcando la primera vez que se realiza en esta ciudad. Este cambio se debe a un acuerdo entre la revista France Football, organizadora del evento, y la UEFA.

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Durante la madrugada del lunes al martes, se cerró el plazo de votación para que los cien periodistas de todo el mundo registraran sus elecciones. Entre los principales candidatos al galardón se encuentran Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Leo Messi.

El evento también incluirá la entrega del Balón de Oro femenino, decidido por un jurado de 50 periodistas, así como otros premios como el trofeo Kopa para el mejor joven, el Yashin para el mejor portero y el Johan Cruyff para el mejor entrenador, todos basados en los votos de antiguos ganadores.

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La lista de candidatos al Balón de Oro fue seleccionada por la redacción de France Football, incluyendo a 30 jugadores para el premio masculino y 50 para el femenino. Los periodistas votantes asignan puntos a sus diez jugadores preferidos, siguiendo criterios como el rendimiento personal, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio.

El periodo de evaluación para el Balón de Oro abarca desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, incluyendo competiciones internacionales. En el caso del Balón de Oro femenino, la Copa África de Naciones, que concluyó el 16 de agosto, se considerará para la próxima edición.