Según apuntan medios de Ucrania, el Submarino Amarillo ha alcanzado un acuerdo para incorporar al ariete, que viene de destacar en su primera campaña en el fútbol español.

VILA-REAL – La temporada liguera acaba de bajar el telón, pero los despachos de la dirección deportiva de la entidad de la Plana Baixa ya echan humo. El Villarreal CF se mueve con rapidez para reestructurar su parcela ofensiva de cara al próximo curso y su primer gran golpe de efecto está a punto de materializarse. El club castellonense habría cerrado un acuerdo definitivo para hacerse con los servicios del delantero ucraniano Vladyslav Vanat, uno de los nombres propios de la competición y pieza clave en el ataque del Girona FC durante el último año.

El nuevo gol para el Submarino

El área técnica del Villarreal venía rastreando el mercado en busca de un «9» con juventud, movilidad e instinto anotador, un perfil ideal para dotar de mayores recursos tácticos al sistema ofensivo del técnico de turno.

Vanat, de 24 años, se ha destapado como un atacante con una enorme capacidad para fijar centrales, caer a bandas y, sobre todo, resolver con eficacia dentro del área. Medios del país natal del futbolista han dado por hecha la operación, señalando que las negociaciones entre las partes implicadas están completamente encarriladas a falta de los clásicos flecos burocráticos y el posterior reconocimiento médico.

Su rendimiento en Montilivi

El delantero internacional por Ucrania llegó al fútbol español en el tramo final del mercado estival de 2025 para unirse al proyecto de Míchel en el Girona. A pesar del reto que suponía la adaptación a una competición de máxima exigencia, su impacto en Montilivi fue inmediato:

Consiguió firmar un total de 9 goles en el campeonato doméstico, convirtiéndose en el máximo artillero del conjunto catalán.

en el campeonato doméstico, convirtiéndose en el máximo artillero del conjunto catalán. Formó sociedades muy productivas en ataque que ayudaron al Girona a mantener el pulso competitivo en la segunda vuelta.

Su notable progresión se frenó en seco en los primeros días de abril, cuando sufrió una inoportuna lesión muscular que lo mantuvo de baja durante el tramo decisivo de la temporada.

Golpe de efecto en la planificación

Con este movimiento, el Villarreal se anticipa a otros pretendientes del fútbol europeo y se asegura una pieza de presente y mucho futuro. La llegada de Vladyslav Vanat al Estadio de la Cerámica promete reactivar la competitividad en la punta de lanza del Submarino, que busca confeccionar un plantel ambicioso para volver a pelear por las posiciones que dan acceso a las competiciones europeas. Se espera que la oficialidad del traspaso se haga pública una vez se abra formalmente la ventana estival de transferencias.