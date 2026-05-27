Isaac Fonseca, Morilla y Jarocho lidian toros de Pedraza de Yeles en una nueva jornada de la Feria de San Isidro que ha colgado el cartel de «no hay billetes»

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este miércoles, 27 de mayo, para acoger una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro. El histórico ruedo madrileño se convierte así en el epicentro de la fiesta en la capital, un ciclo que se celebra anualmente en honor a San Isidro Labrador, patrón de la ciudad, cuyo origen se remonta a 1947. Desde entonces, la feria ha crecido en popularidad y prestigio hasta consolidarse como la cita con mayor número de festejos de la ciudad.

El cartel programado para la jornada de hoy presenta tres nombres que combinan legado y promesa, reuniendo el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos ante una plaza de la repercusión de Las Ventas. Más de 23.000 personas presenciarán en directo el hacer de los diestros Isaac Fonseca, Morilla y Jarocho. Esta expectación ha provocado que para la jornada de hoy ya se haya colgado el cartel de «no hay billetes» en las categorías principales, un reflejo del impacto de un ciclo que prevé sumar medio millón de espectadores entre los meses de mayo y junio. Cabe recordar que San Isidro 2026 se desarrolla en la emblemática plaza desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio, periodo en el que se celebrarán un total de 28 festejos, desglosados en 23 corridas de toros, dos festejos de rejones y tres novilladas con picadores.

Horario y cartel de la corrida de toros en Madrid

La corrida de este miércoles, 27 de mayo, estará compuesta por reses de la ganadería de Pedraza de Yeles para la terna integrada por Isaac Fonseca, Morilla y Jarocho. El festejo dará comienzo a las 19:00 horas, el horario habitual de las corridas de abono durante estos días en el ciclo madrileño, en una jornada que toma el testigo de la novillada celebrada ayer con Emiliano Osorino, Pedro Montaldo y Julio Méndez.

Para los aficionados que busquen asistir a los próximos festejos, las entradas tienen establecidos unos precios que oscilan desde los 48 euros de las localidades más baratas hasta los 244 euros para los puestos más privilegiados, condicionado siempre a adquirir el papel antes de que se agote en taquilla, tal y como ya ha ocurrido con el boletaje para la jornada del 28 de mayo.

El calendario de las próximas corridas de toros en Madrid se estructurará de la siguiente manera de cara a los días venideros:

Jueves 28 de mayo: Corrida de la Prensa. Toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, quien confirmará su alternativa.

Corrida de la Prensa. Toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, quien confirmará su alternativa. Viernes 29 de mayo: Toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

Toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Sábado 30 de mayo: Toros de Guiomar Cortés de Moura para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

Toros de Guiomar Cortés de Moura para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens. Domingo 31 de mayo: Toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

Dónde ver la Feria de San Isidro en directo

Aquellos aficionados que no puedan asistir a primera fila a Las Ventas tendrán la posibilidad de seguir el espectáculo a través de TLMad, la plataforma de Telemadrid que retransmite los festejos este año 2026. La emisión en directo de la corrida estará disponible tanto en sus canales como en sus aplicaciones, dentro de un espacio que ofrece la retransmisión íntegra de la Feria de San Isidro. Asimismo, el servicio permitirá ver cada corrida bajo demanda durante un periodo de siete días posteriores a su emisión en directo.