El conjunto alemán arranca su andadura europea en el Allianz Arena ante el cuadro noruego en la primera jornada de la fase de grupos

La máxima competición continental arranca una nueva edición y este jueves 10 de septiembre acoge el enfrentamiento entre el Bayern de Múnich y el Bodo Glimt. El encuentro, correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Champions League, se disputará sobre el césped del feudo germano, el Allianz Arena.

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Horario del encuentro en el Allianz Arena

El choque entre el cuadro bávaro y la escuadra noruega está programado para iniciarse a las 21:00 horas (horario peninsular español). Los aficionados podrán seguir la evolución de este duelo inicial de la fase de grupos en el coliseo muniqués.

Canal de televisión para ver en directo el partido

Los seguidores que deseen seguir el enfrentamiento en directo por televisión dispondrán de cobertura en España a través de la plataforma pago de contenidos. La retransmisión correrá a cargo de los canales Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones.

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