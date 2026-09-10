El pelotón afronta este jueves 10 de septiembre un trazado de 32,1 kilómetros destinado a los velocistas, en la segunda prueba individual contra el crono de la 81ª edición de la ronda hispana.

La 81ª edición de La Vuelta Ciclista a España entra en su recta final y celebra este jueves 10 de septiembre la disputa de su décimo octava etapa. La ronda hispana, que inició su andadura en Mónaco y ha atravesado territorios de Francia y Andorra a lo largo de un itinerario global de 3.275 kilómetros, encarará una jornada decisiva en tierras andaluzas antes de aproximarse a Granada, escenario donde se coronará al campeón de este año. La carrera no contará con la presencia de Tadej Pogacar, quien se vio obligado a abandonar la competición tras sufrir una caída.

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El compromiso del día está catalogado como una cita idónea para los velocistas. Los participantes deberán completar un recorrido de 32,1 kilómetros con salida en El Puerto de Santa María y llegada a la línea de meta ubicada en Jerez de la Frontera. Esta jornada constituye la segunda contrarreloj individual de las dos programadas en el perfil oficial de la presente edición, la cual cuenta en su totalidad con cuatro etapas llanas, cuatro de media montaña, seis de montaña, cuatro onduladas, una ondulada con final en alto y los dos citados lances contra el reloj.

El horario previsto para el arranque de la etapa 18 fija la primera salida a las 14:06 horas (una hora menos en el archipiélago canario) desde El Puerto de Santa María. Según las estimaciones de la organización, la última llegada a la meta de Jerez de la Frontera se producirá en torno a las 17:30 horas en horario peninsular. A lo largo del trazado llano establecido para esta jornada, los ciclistas no tendrán que ascender ningún puerto de montaña, si bien el itinerario les llevará a transitar por diversas localizaciones de la provincia gaditana como El Portal, Lomopardo o Estrella del Marqués.

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En lo que respecta a la cobertura televisiva y la retransmisión en directo, el operador Eurosport cuenta con los derechos de emisión exclusiva en televisión para España de todas las pruebas de esta 81ª edición. Asimismo, la retransmisión en abierto del tramo final de cada jornada de La Vuelta Ciclista a España 2026 podrá seguirse a través de las señales de RTVE, mediante La1 o Teledeporte.