El tenista murciano afronta el tramo final de la temporada con cinco torneos oficiales confirmados, dos citas de exhibición y la mirada puesta en las ATP Finals y la Copa Davis.

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Tras su paso por el US Open y su regreso a la competición después de 139 días alejado de las pistas, Carlos Alcaraz ya tiene definida su hoja de ruta para el tramo final de la temporada. El tenista español regresará a España para disfrutar de unos días de descanso antes de iniciar un exigente calendario que combina torneos del circuito ATP, torneos de exhibición de alto perfil y compromisos con el equipo nacional.

El murciano volverá a la acción a finales de septiembre en Londres para disputar la Laver Cup (25 al 27 de septiembre), donde liderará al equipo de Europa compartiendo formación con Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y su compatriota Rafa Jódar, marcando un hito al contar España con dos tenistas en el mismo equipo. A continuación se desplazará a Asia para defender su título en el ATP 500 de Tokio (30 de septiembre al 6 de octubre) y posteriormente competir en el Masters 1.000 de Shanghái (7 al 18 de octubre).

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La agenda de Alcaraz continuará en Riad del 21 al 24 de octubre con su participación por tercera edición consecutiva en la exhibición Six Kings Slam, a la que accederá directamente desde la fase de semifinales. De vuelta al circuito europeo, afrontará la recta final del curso oficial con el Masters 1.000 de París (2 al 8 de noviembre) y, tras una semana de margen, las ATP Finals de Turín (15 al 22 de noviembre), torneo reservado para los mejores tenistas del año.

El broche al año oficial podría llegar entre el 24 y el 29 de noviembre con la disputa de las Finales de la Copa Davis, siempre que la selección española supere previamente su eliminatoria frente a Chile. Tras el cierre del calendario competitivo y antes de encarar la pretemporada en diciembre, Alcaraz completará su agenda el 12 de diciembre con un partido de exhibición frente a Joao Fonseca en Sao Paulo.