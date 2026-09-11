El estadio de El Plantío acoge este viernes a las 20:30 horas el duelo correspondiente a la quinta jornada de la categoría de plata entre el conjunto burgalés y el equipo ceutí

El Burgos Club de Fútbol y AD Ceuta se miden este viernes, 11 de septiembre, en el estadio municipal de El Plantío con motivo de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion. El choque, programado para las ocho y media de la tarde, enfrenta a dos conjuntos con objetivos urgentes en este inicio de campeonato: la escuadra local persigue la consecución de su segundo triunfo de la temporada, mientras que el bloque visitante acude con la necesidad de estrenar su casillero de puntos en la competición. El enfrentamiento se emitirá en vivo a través de varias plataformas televisivas de pago.

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Estado de los equipos y objetivos en El Plantío

La disputa de esta quinta cita del calendario liguero sitúa a Burgos y Ceuta ante un compromiso de trascendencia para sus respectivas aspiraciones en la categoría de plata del fútbol español. El cuadro castellano afronta el choque ante su afición en El Plantío con la meta de lograr tres puntos que le permitan escalar posiciones y aproximarse a la zona noble de la tabla clasificatoria. Hasta la fecha, el equipo burgalés busca consolidar su dinamica tras haber cosechado una victoria en el tramo inicial del curso.

Por su parte, la AD Ceuta afronta el desplazamiento a tierras burgalesas en una situación compleja. La entidad norteafricana no ha conseguido sumar ningún punto en las cuatro jornadas disputadas anteriormente en LaLiga Hypermotion. Ante esta circunstancia, el conjunto ceutí encara el duelo en El Plantío con la prioridad de inaugurar su casillero de puntuación y revertir la tendencia en este arranque de la competición regular.

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Horario: ¿A qué hora se juega el Burgos – Ceuta?

El encuentro entre el Burgos CF y la AD Ceuta, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga Hypermotion, se disputará este viernes, 11 de septiembre de 2026. La pelota comenzará a rodar en el césped de El Plantío a partir de las 20:30 horas.

¿Dónde ver en directo el Burgos – Ceuta?

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del partido en directo por televisión e internet dispondrán de diferentes opciones de retransmisión oficial. El Burgos-Ceuta de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion se emitirá en vivo en DAZN.