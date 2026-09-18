El piloto de Cervera llega líder empatado con Jorge Martín después de recuperar 102 puntos y afrontar una recta final con ocho carreras por delante

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El Mundial de MotoGP vuelve a empezar en el Red Bull Ring. La lucha por el título entra en su fase decisiva con Marc Márquez y Jorge Martín empatados a puntos en lo más alto de la clasificación, en una batalla que se presenta como una de las más emocionantes de los últimos años.

El piloto de Cervera llega como líder provisional gracias a su mayor número de victorias en carreras dominicales, después de protagonizar una remontada histórica de 102 puntos, la mayor jamás registrada en el campeonato.

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Márquez ha vuelto a colocarse en disposición de pelear por el título tras un inicio de temporada complicado y después de superar momentos críticos con problemas físicos y de rendimiento. El español ya avisó en Silverstone cuando todavía marchaba tercero del Mundial: «el favorito al título soy yo».

Una remontada para la historia

El camino hasta el liderato no ha sido sencillo para el ocho veces campeón de MotoGP. Tras el Gran Premio de Gran Bretaña llegó a estar a 40 puntos del liderato, pero respondió con dos actuaciones perfectas en Aragón y Misano, donde logró dos plenos de 37 puntos que cambiaron completamente la pelea por el campeonato.

Ahora, con los dos principales candidatos igualados, el Mundial afronta una fase final prácticamente desde cero. Quedan ocho carreras y 296 puntos en juego, con los siete primeros clasificados separados por menos de cien puntos.

El circuito de Austria aparece además como un escenario favorable para Ducati, marca con la que compite Márquez, después de que el piloto español lograra imponerse allí en las dos carreras del pasado año.

Jorge Martín busca defender la corona

Frente a Márquez estará Jorge Martín, vigente campeón y principal rival en esta carrera por el título. El piloto madrileño llega con la incógnita de su estado físico después de volver a sufrir molestias relacionadas con el síndrome compartimental en el brazo durante Misano.

Si consigue estar al cien por cien, todo apunta a una lucha directa entre los dos últimos campeones de MotoGP por hacerse con el trono de la categoría reina.

Martín ya ha demostrado capacidad para competir al máximo nivel y no está dispuesto a dejar escapar la oportunidad de defender su corona frente a un Márquez que llega lanzado.

Márquez busca su décimo Mundial

El piloto de Cervera afronta esta recta final con un objetivo histórico: conquistar su décimo título mundial y alcanzar el octavo campeonato de MotoGP.

Su remontada de 102 puntos ya forma parte de la historia del campeonato y le permite depender de sí mismo para volver a levantar una corona que se le resistió durante los últimos años.

En la pelea también permanece Marco Bezzecchi, tercero en la clasificación a 33 puntos, dispuesto a aprovechar cualquier error de los dos favoritos para entrar en la batalla por el campeonato.

Red Bull Ring será el primer capítulo de una guerra deportiva que promete emociones fuertes hasta el último Gran Premio. Márquez, Martín y Bezzecchi afrontan la recta final con un único objetivo: terminar la temporada como campeón del mundo.