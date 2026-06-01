El lunes 1 de junio de 2026, el Estrecho vuelve a ofrecer una agenda intensa de transporte marítimo entre Ceuta y Algeciras. Operan Baleària, DFDS y Naviera Armas, con travesías que oscilan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Con un total de 19 salidas de Ceuta hacia Algeciras y 20 en sentido contrario, este repaso de horarios te ayuda a planificar el viaje con margen, especialmente en las primeras y últimas salidas del día.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas previstas desde Ceuta hacia Algeciras el lunes 1 de junio: Baleària, DFDS y Naviera Armas programan viajes con duración entre 60 y 90 minutos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En la ruta de regreso, Algeciras mantiene varias salidas a lo largo del día: Baleària, DFDS y Naviera Armas con duraciones entre 60 y 90 minutos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para coger el ferry a tiempo, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Mantén a mano tu billete y, si viajas con vehículo o equipaje, verifica los requisitos específicos en el punto de salida.

Además, confirma el horario con la compañía antes de desplazarte, revisa la situación meteorológica en el Estrecho y lleva la documentación de viaje en regla para evitar incidencias el día de embarque.