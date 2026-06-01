La guardia farmacéutica es el servicio que garantiza la atención a los pacientes fuera del horario habitual de las farmacias en Ceuta. Para hoy lunes, 1 de junio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa de la disponibilidad de turnos y zonas, con el objetivo de que los vecinos puedan localizar con rapidez la farmacia de referencia.

Según los datos oficiales facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, para esta jornada no hay farmacias de guardia registradas, por lo que no se muestra ningún establecimiento en las zonas habituales ni en el turno nocturno.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas para esta fecha.

Si necesitas medicación hoy, te recomendamos llevar la receta médica preparada y, si puedes, consultar con antelación cualquier indicación disponible para agilizar la atención en el momento en que acudas a una farmacia. En horarios nocturnos, contar con la receta y los datos del paciente puede ahorrar tiempo y facilitar que te atiendan cuanto antes.