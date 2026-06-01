Este lunes, 1 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta llega con un escenario estable según los datos de la AEMET: el cielo se mantiene poco nuboso y las temperaturas se sitúan en una franja agradable. La máxima alcanza 25°C y la mínima baja hasta 17°C, con sensaciones térmicas que acompañan, de forma muy similar, durante toda la jornada.

El ambiente se completa con una brisa del sureste (SE) de 5 km/h. Además, la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias. La humedad relativa oscila entre 45% y 100%, mientras que el índice UV máximo sube hasta 9, un valor alto que conviene tener en cuenta.

Previsión para los próximos días

De cara a martes, 2 de junio, la tendencia continúa dentro de la estabilidad: poco nuboso y un ascenso térmico. La máxima llegará a 27°C y la mínima se situará en 20°C. El viento cambiará, con componente del O, y soplará con mayor intensidad, hasta 30 km/h, por lo que puede notarse más en paseos y zonas abiertas.

PUBLICIDAD

El miércoles, 3 de junio mantiene el patrón de poco nuboso, con 25°C de máxima y 19°C de mínima. En esta jornada, el viento del O baja frente al martes, quedando en 20 km/h. Para el jueves, 4 de junio, la AEMET indica 26°C de máxima y 18°C de mínima, aunque en la ficha facilitada no se especifica el estado del cielo ni la velocidad del viento (aparecen datos en blanco), así que conviene mantenerse atento a la actualización del parte.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 17°C

17°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: SE, 5 km/h

SE, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: máxima 100% y mínima 45%

máxima 100% y mínima 45% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con 0% de lluvia no hace falta paraguas, pero el UV 9 recomienda protección solar (crema, gafas y gorra) si vas a estar al aire libre. Por la mínima de 17°C, puede venir bien una prenda ligera al anochecer, y aunque el viento es suave (SE 5 km/h), si sales a zonas más expuestas, presta atención por el contraste térmico durante el día.