El inicio de mes marca un cambio de ritmo necesario; la energía se desplaza del brillo social de Leo hacia la practicidad y el bienestar, bajo la mística influencia de la temporada de Piscis

¡Bienvenido, marzo! El domingo 1 de marzo de 2026 arranca con un cambio de frecuencia astrológica muy significativo. Tras la intensidad y el fuego de los últimos días de febrero, la Luna entra en el signo de Virgo a primera hora de la jornada. Este tránsito nos invita a «aterrizar», a organizar nuestra semana y a prestar atención a los detalles que solemos pasar por alto. Es un domingo de purificación: mientras el Sol en Piscis nos sumerge en los sueños, la Luna en Virgo nos da las herramientas para hacerlos realidad con orden y método. Es el día perfecto para desintoxicar el cuerpo, el hogar y la mente.

Predicciones detalladas por signo para el 1 de marzo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries, marzo comienza pidiéndote un respiro. Tras la actividad frenética del fin de semana, hoy sentirás la necesidad de organizar tu rutina. Es un domingo excelente para planificar tu alimentación, preparar la agenda de la semana o hacer una limpieza a fondo de tu espacio de trabajo. En el amor, los pequeños gestos de servicio hacia tu pareja serán más valorados que las grandes declaraciones. Tu salud te pide que escuches a tu sistema digestivo; opta por la sencillez.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Para ti, el mes empieza con una nota de creatividad y disfrute consciente. La Luna en Virgo armoniza perfectamente con tu elemento Tierra, permitiéndote disfrutar de tus aficiones con un enfoque constructivo. Es un día ideal para dedicarlo a la jardinería, la cocina artesanal o cualquier manualidad que requiera precisión. En el amor, la conexión será estable y nutritiva. Te sentirás muy seguro de lo que sientes y de lo que esperas de los demás.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El foco del domingo se sitúa en tu hogar y tus raíces. Sentirás el impulso de poner orden en asuntos familiares o de reorganizar los muebles para mejorar la energía de tu casa. Es un día de introspección productiva; podrías descubrir una solución práctica a un problema doméstico que te preocupaba. En el amor, buscarás la comodidad de lo conocido. Una tarde de sofá, manta y conversación sincera será tu plan de éxito absoluto.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Marzo arranca para ti con una mente curiosa y analítica. La Luna en Virgo activa tu casa de la comunicación, lo que te convierte en el consejero oficial de tu círculo cercano. Es un día fantástico para escribir, estudiar algo técnico o tener charlas que requieran atención al detalle. En el plano sentimental, expresar tus necesidades de forma clara y sin rodeos evitará malentendidos. Un paseo por la naturaleza te ayudará a clarificar tus ideas antes de que empiece la semana laboral.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tras el protagonismo de los últimos días, hoy toca revisar la base material. Es un domingo para poner en orden tus finanzas y valorar tus recursos. Sentirás una gran satisfacción al organizar tus gastos o planificar un ahorro para un objetivo importante. En el amor, valoras la lealtad y la estabilidad por encima de los fuegos artificiales. Es un momento de «cosecha» emocional; reconoce todo lo bueno que has construido y cuídalo con esmero.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

¡La Luna entra en tu signo y te otorga el mando del inicio de mes! Te sentirás renovado y con una claridad mental envidiable. Es el día perfecto para dedicarlo por completo a tu bienestar personal: un cambio de imagen, una rutina de belleza minuciosa o simplemente tiempo para reflexionar sobre tus metas de marzo. Proyectas una imagen de eficiencia y serenidad que atraerá a los demás en busca de dirección. Confía en tu criterio, hoy es infalible.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El inicio de marzo te invita al repliegue y al análisis espiritual. La Luna en tu casa doce sugiere que es un domingo para el descanso profundo y la desconexión social. Podrías sentirte algo más sensible ante las críticas, por lo que buscar entornos tranquilos será vital. En el amor, podrías vivir un proceso de sanación interna sobre una situación pasada. No te apresures a tomar decisiones; hoy lo mejor es observar y dejar que las emociones se asienten.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tus amistades y planes grupales se ven favorecidos por una energía muy práctica. Es un domingo excelente para reunirte con personas que compartan tus mismos intereses técnicos o intelectuales. Podrías convertirte en el organizador de un evento futuro. En el amor, la amistad será el ingrediente principal de tu relación actual; si estás soltero, alguien de tu entorno social con una mentalidad muy ordenada podría empezar a atraerte de forma inesperada.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Incluso siendo domingo, tu mente está puesta en la cima. Estás visualizando tus metas profesionales de marzo con una precisión poco habitual en ti. Aprovecha esta energía para estructurar tus ambiciones. En el plano personal, podrías recibir un comentario constructivo de un superior o una figura de autoridad que te servirá de mucho. En el amor, busca el equilibrio entre tus aspiraciones y el tiempo de calidad con tu pareja; la organización será tu mejor aliada.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Marzo empieza con una vibración de expansión mental y búsqueda de la verdad. Te sentirás atraído por lecturas profundas, documentales o conversaciones filosóficas que tengan una aplicación práctica en tu vida. Es un día ideal para planificar viajes de estudios o trámites legales. En el amor, la conexión se dará a través de los valores compartidos y la visión de futuro. Te sientes optimista porque ves que tus planes tienen una base sólida sobre la cual crecer.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Día de transformaciones internas y análisis de recursos compartidos. La Luna en Virgo te empuja a investigar a fondo tus sentimientos y tus acuerdos económicos. No te conformarás con respuestas superficiales. Es un buen momento para saldar pequeñas deudas o favores pendientes. En el amor, la intimidad será detallista y profunda; descubrirás que la verdadera conexión reside en conocer las pequeñas manías y virtudes del otro.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con el Sol en tu signo y la Luna en tu signo opuesto, el domingo se centra en el equilibrio con los demás. Es un día para escuchar las necesidades de tu pareja o socios con atención analítica. Podrías sentirte un poco presionado por la exigencia de los demás, pero tu empatía pisciana sabrá cómo suavizar cualquier tensión. En el amor, busca la armonía a través de la comunicación clara. Es un momento de «espejo»; lo que veas en los demás te revelará mucho sobre ti mismo.