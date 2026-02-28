El joven velocista de 23 años fue hallado sin vida en su habitación de la Universidad de Lincoln tras un altercado con su pareja, Denita Jackson, quien le sorprendió con una compañera de piso.

La comunidad deportiva y universitaria de Misuri se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Kevaughn Goldson, un prometedor atleta jamaicano de 23 años. El joven fue encontrado muerto el pasado lunes en su habitación del campus de la Lincoln University, en Estados Unidos, víctima de varias heridas de arma blanca. Las autoridades han detenido a su novia, Denita Jackson, de 27 años, como presunta autora del homicidio tras una disputa motivada por un presunto encuentro del atleta con otra mujer.

Los detalles del suceso en el campus universitario

Según han informado medios de comunicación como Fox News y TMZ, los hechos se desencadenaron cuando Denita Jackson, quien también es velocista, acudió a la habitación de Goldson. Según la versión ofrecida por la propia detenida, logró acceder a la estancia tras forzar la cerradura con una horquilla. Una vez en el interior, Jackson habría sorprendido a Kevaughn Goldson en la cama junto a una compañera de piso, si bien ambos se encontraban vestidos en ese momento.

Lo que comenzó como un encuentro inesperado derivó rápidamente en un altercado físico. Siempre según el testimonio de la acusada, se produjo una pelea en la que el atleta le habría propinado una patada en el vientre y habría intentado estrangularla. Ante esta situación, Jackson afirma que reaccionó introduciendo la mano debajo de la cama, donde halló un cuchillo.

Una agresión con desenlace mortal

En el transcurso del forcejeo, la joven clavó el arma blanca a Goldson en la espalda y en el pecho. A pesar de que la propia Jackson llamó a los servicios de emergencia tras el incidente, los efectivos sanitarios no pudieron salvar la vida del deportista, que falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Denita Jackson fue detenida de inmediato por las fuerzas de seguridad y actualmente se encuentra imputada por cargos de homicidio. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los pormenores de este trágico suceso ocurrido en el ámbito universitario.

Luto en el atletismo y la Universidad de Lincoln

Kevaughn Goldson era una figura destacada dentro del programa deportivo de la Lincoln University. Especialista en pruebas de velocidad, contaba con un registro personal de 21,30 segundos en los 200 metros, lo que le situaba como un activo relevante del equipo de atletismo de la institución.

Ante la magnitud de la tragedia, la Lincoln University ha emitido un comunicado oficial expresando su pesar: «Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos, el profesorado, el personal y todos los que se han visto afectados por esta trágica situación». Asimismo, la institución ha recordado que el bienestar de su comunidad es la mayor prioridad, poniendo a disposición de estudiantes y empleados servicios de consejería y apoyo psicológico para afrontar las consecuencias de este suceso.