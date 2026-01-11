Hoy el cielo no admite medias tintas. Con la Luna en Escorpio en trígono con otros planetas de agua, la energía de este lunes es magnética y penetrante. Es el día perfecto para ir al fondo de ese asunto que te preocupaba, para detectar mentiras y para cerrar acuerdos que requieran una confianza total. Bajo el Sol en Capricornio, la ambición se mezcla con la intuición: no solo sabrás qué quieres lograr, sino que sentirás cómo conseguirlo. Es un lunes para actuar con discreción, pero con una voluntad de hierro.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Empiezas la semana con una gran capacidad regenerativa. Si algo se rompió la semana pasada, hoy tienes el poder de reconstruirlo desde las cenizas.
- Dinero: excelente momento para gestionar herencias, seguros o préstamos. Tu ojo clínico detectará cualquier irregularidad.
- Pasión: la intensidad en tus vínculos íntimos será la nota dominante. Busca la verdad.
- Número de la suerte: 8.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La Luna en tu signo opuesto pone el foco en tus socios y pareja. Hoy sabrás leer las intenciones de los demás antes de que abran la boca.
- Relaciones: la lealtad es tu única moneda de cambio hoy. Un acuerdo firmado ahora será inquebrantable.
- Consejo: no te cierres en banda si te proponen un cambio profundo; podría ser muy beneficioso.
- Número de la suerte: 17.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Es un lunes de máxima eficiencia en el trabajo. Tu mente detectivesca te permitirá resolver un problema técnico que tenía a todos bloqueados.
- Salud: tu cuerpo te pide una limpieza. Es el día ideal para iniciar ese plan de salud serio que habías postergado.
- Rutina: elimina lo superfluo. Quédate solo con las tareas que aporten valor real.
- Número de la suerte: 6.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La energía de Escorpio te sienta de maravilla. Te sientes creativo, seguro de ti mismo y con un magnetismo que atraerá miradas tanto en el trabajo como en el amor.
- Amor: si tienes algo que declarar, hoy tus palabras tendrán un peso emocional irresistible.
- Creatividad: tus proyectos hoy tienen alma. No tengas miedo de mostrar tu lado más intenso.
- Número de la suerte: 5.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Hoy tu fortaleza reside en tu hogar y tus raíces. Te sentirás muy protector con los tuyos y podrías resolver un asunto familiar pendiente desde diciembre.
- Privacidad: prefieres trabajar desde la sombra o en un ambiente íntimo. Tu intuición doméstica está muy afilada.
- Hogar: es un buen día para realizar una limpieza energética profunda en tu espacio.
- Número de la suerte: 4.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu palabra hoy corta como un bisturí. Tendrás la habilidad de convencer a cualquiera gracias a una comunicación directa, honesta y cargada de datos reales.
- Mente: excelente día para el estudio profundo o la investigación. Nada se escapará a tu análisis.
- Entorno: un mensaje o noticia de un conocido te dará una ventaja estratégica importante.
- Número de la suerte: 23.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Tras la ligereza del fin de semana, hoy te toca ser práctico con tus recursos. La Luna en Escorpio te pide que defiendas lo que es tuyo con firmeza.
- Dinero: podrías descubrir una nueva forma de generar ingresos a través de una inversión oculta o un talento poco explotado.
- Valores: no dejes que nadie infravalore tu trabajo hoy. Mantente firme en tu posición.
- Número de la suerte: 2.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
¡La Luna sigue en tu signo! Hoy eres el motor del zodiaco. Tu presencia es imponente y tu voluntad, inquebrantable. Es «tu» lunes.
- Personal: toma las riendas de ese proyecto que te apasiona. El universo está alineado para que tu deseo se convierta en realidad.
- Magnetismo: irradias una fuerza que intimida y atrae a partes iguales. Úsala con sabiduría.
- Número de la suerte: 1.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Inicias la semana con un perfil bajo, quizás procesando algo que ocurrió ayer. Tu éxito hoy vendrá del trabajo en soledad y de la meditación.
- Secreto: tu intuición te revelará quién es tu verdadero aliado y quién no. Confía en ese primer pensamiento.
- Espiritualidad: un momento de retiro hoy te dará la clave para resolver un problema complejo.
- Número de la suerte: 12.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
En tu temporada, hoy cuentas con el apoyo de un grupo de personas muy poderosas. Tus amistades y contactos sociales son tu mayor activo.
- Metas: un amigo te presentará a alguien que puede financiar o impulsar tu gran idea para 2026.
- Social: tu capacidad de liderazgo en grupo está en su punto máximo. Guía a los demás hacia el éxito.
- Número de la suerte: 11.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El foco está totalmente en tu carrera y estatus. Hoy no te conformas con participar: quieres ganar. Tu ambición está respaldada por una gran estrategia.
- Éxito: una figura de autoridad notará tu capacidad para manejar situaciones de crisis con sangre fría.
- Imagen pública: proyectas una imagen de misterio y poder que te beneficia profesionalmente.
- Número de la suerte: 10.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La Luna en un signo hermano te da una visión panorámica de tu vida. Es un lunes ideal para temas legales, publicaciones o para planificar tu expansión internacional.
- Filosofía: tus creencias te dan una fuerza inmensa hoy. Te sientes conectado con un propósito superior.
- Viajes: si planeas un viaje largo hoy, los astros te aseguran una experiencia transformadora.
- Número de la suerte: 9.