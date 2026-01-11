¡Mucha suerte! Aquí tienes la combinación ganadora del sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado esta noche en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.

Combinación Ganadora

• Números: 7, 12, 26, 43, 45

• Número Clave: 7

Detalles del sorteo y premios

• Primera Categoría: Para ganar el bote acumulado, es necesario haber acertado los 5 números de la combinación principal más el Número Clave.

• Reintegro: Todos los boletos cuyo Número Clave coincida con el 7 tienen derecho a la devolución del importe apostado, independientemente de si han acertado algún número de la combinación principal o no.

• Escrutinio: Los premios varían en función de la recaudación y del número de acertantes en cada categoría (desde 2 números hasta los 5+1).

Aviso importante: Se recomienda encarecidamente verificar su boleto a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado o en su administración de lotería habitual para confirmar cualquier premio.