¡Mucha suerte a todos los participantes! Aquí tienes los números premiados en los sorteos del Sueldazo y el Super Once celebrados esta noche.
El Sueldazo de la ONCE
El sorteo de hoy ofrece un premio principal de 5.000 € al mes durante 20 años más 300.000 € al contado.
• Número Ganador (Primer Premio): 47652
• Serie: 053
Premios adicionales (2.000 € al mes durante 10 años):
Estos son los otros cuatro números y series agraciados en las extracciones posteriores:
1. 25200 (Serie 046)
2. 42406 (Serie 053)
3. 48847 (Serie 039)
4. 62598 (Serie 031)
Super Once
Combinación ganadora del sorteo de hoy, domingo 11 de enero:
06 – 07 – 11 – 14 – 32 – 35 – 40 – 45 – 46 – 47 – 48 – 50 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 77 – 84 – 85
Información de interés
• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los puntos de venta oficiales de la ONCE o en entidades bancarias autorizadas.
• Fiscalidad: Recuerda que los premios de loterías superiores a 40.000 € tienen una retención del 20% por parte de la Agencia Tributaria.
• Verificación: Se recomienda cotejar estos números en los canales oficiales de la ONCE para mayor seguridad.