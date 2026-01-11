¡Mucha suerte a todos los participantes! Aquí tienes los números premiados en los sorteos del Sueldazo y el Super Once celebrados esta noche.

El Sueldazo de la ONCE

El sorteo de hoy ofrece un premio principal de 5.000 € al mes durante 20 años más 300.000 € al contado.

• Número Ganador (Primer Premio): 47652

• Serie: 053

Premios adicionales (2.000 € al mes durante 10 años):

Estos son los otros cuatro números y series agraciados en las extracciones posteriores:

1. 25200 (Serie 046)

2. 42406 (Serie 053)

3. 48847 (Serie 039)

4. 62598 (Serie 031)

Super Once

Combinación ganadora del sorteo de hoy, domingo 11 de enero:

06 – 07 – 11 – 14 – 32 – 35 – 40 – 45 – 46 – 47 – 48 – 50 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 77 – 84 – 85

Información de interés

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los puntos de venta oficiales de la ONCE o en entidades bancarias autorizadas.

• Fiscalidad: Recuerda que los premios de loterías superiores a 40.000 € tienen una retención del 20% por parte de la Agencia Tributaria.

• Verificación: Se recomienda cotejar estos números en los canales oficiales de la ONCE para mayor seguridad.