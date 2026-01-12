Tras un domingo radiante, la ciudad autónoma comienza la semana laboral con una jornada marcada por la estabilidad, aunque con un ligero aumento de la nubosidad a medida que avance el día. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no se esperan precipitaciones, por lo que el paraguas no será necesario.
Estado del cielo: De sol a nubes altas
El lunes presentará una evolución gradual en el aspecto del cielo:
• Mañana y mediodía: Cielos mayoritariamente poco nubosos, permitiendo el paso del sol durante las primeras horas.
• Tarde y noche: Entrada de nubes altas que velarán el cielo, aunque sin riesgo de lluvia.
Temperaturas y sensación térmica
Los termómetros se mantendrán en valores muy similares a los del fin de semana, con un ambiente suave:
• Máxima: Se alcanzarán los 16°C, un grado más que ayer domingo.
• Mínima: Los valores caerán hasta los 10.2°C – 11°C durante la madrugada y el amanecer.
• Viento: Jornada de mucha calma. El viento soplará flojo de componente Este (Levante), con rachas que apenas alcanzarán los 9 km/h, lo que favorecerá que la sensación térmica sea muy fiel a la temperatura real.
Datos clave de la jornada
• Probabilidad de lluvia: 0%.
• Humedad: Se prevé un ambiente ligeramente más húmedo debido al viento de levante.
• Radiación UV: Se mantiene en niveles bajos.