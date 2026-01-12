Tras un domingo radiante, la ciudad autónoma comienza la semana laboral con una jornada marcada por la estabilidad, aunque con un ligero aumento de la nubosidad a medida que avance el día. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no se esperan precipitaciones, por lo que el paraguas no será necesario.

Estado del cielo: De sol a nubes altas

El lunes presentará una evolución gradual en el aspecto del cielo:

• Mañana y mediodía: Cielos mayoritariamente poco nubosos, permitiendo el paso del sol durante las primeras horas.

• Tarde y noche: Entrada de nubes altas que velarán el cielo, aunque sin riesgo de lluvia.

Temperaturas y sensación térmica

Los termómetros se mantendrán en valores muy similares a los del fin de semana, con un ambiente suave:

• Máxima: Se alcanzarán los 16°C, un grado más que ayer domingo.

• Mínima: Los valores caerán hasta los 10.2°C – 11°C durante la madrugada y el amanecer.

• Viento: Jornada de mucha calma. El viento soplará flojo de componente Este (Levante), con rachas que apenas alcanzarán los 9 km/h, lo que favorecerá que la sensación térmica sea muy fiel a la temperatura real.

Datos clave de la jornada

• Probabilidad de lluvia: 0%.

• Humedad: Se prevé un ambiente ligeramente más húmedo debido al viento de levante.

• Radiación UV: Se mantiene en niveles bajos.