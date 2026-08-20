Jueves 20 de agosto de 2026: prioriza una meta clara —lo que aporta se mantiene; lo que distrae, se pospone o se negocia.
La jornada mezcla impulso y prudencia. Si mides el ritmo, será más fácil cerrar acuerdos en lo afectivo y percibir mejores señales en el trabajo; pide lo que necesitas con calma y sin sobreexplicar.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu energía empuja; elige un objetivo y deja que la paciencia haga el resto.
- Color: Rojo vivo
- Amor: Conversación sincera que acerca posturas.
- Salud: Atiende la tensión muscular; estira al terminar.
- Dinero: Oportunidad de mejorar una condición o pago.
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Cuidado con el “cómo”: no conviertas un detalle en discusión. Tu constancia marca la diferencia; practica respuestas breves y constructivas. En lo práctico, mantener rutinas dará resultados, y revisar los gastos pequeños hoy puede revelar margen de ahorro.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Pequeños gestos con gran efecto.
- Salud: Buena respuesta a rutinas suaves y constantes.
- Dinero: Revisa gastos menores; ahí está el ahorro.
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápido; concreta una o dos metas y aparca el resto.
- Color: Amarillo mostaza
- Amor: La ironía suave ayuda a romper tensiones.
- Salud: Cuida el descanso: el cansancio se acumula.
- Dinero: Propuestas interesantes, pero valida la letra pequeña.
- Número de la suerte: 5
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Más sensible y más claro sobre lo que importa: protege tu energía y responde desde el corazón.
- Color: Plata
- Amor: Reencuentro o conversación que pone orden emocional.
- Salud: Mejoran los ánimos con caminatas a ritmo tranquilo.
- Dinero: Evita decisiones impulsivas; espera una señal.
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Hoy pesa tu capacidad de liderar sin imponer: el ejemplo y el espacio bien dados obtienen apoyo.
- Color: Dorado
- Amor: Demuestras con hechos; el vínculo se fortalece.
- Salud: Vigila el calor y la hidratación.
- Dinero: Buen momento para negociar un objetivo de ingresos.
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Analizar ayuda, pero no te sobreexijas: revisa lo esencial y suelta lo accesorio.
- Color: Azul profundo
- Amor: Claridad y límites sanos sin dureza.
- Salud: Atención a la digestión: horarios y calma.
- Dinero: Ajusta presupuestos y se ordena el panorama.
- Número de la suerte: 4
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Se abren oportunidades para acuerdos y contactos con proyección: tu diplomacia es una herramienta práctica hoy.
- Color: Rosa viejo
- Amor: Mejoran los encuentros si hay equilibrio y escucha.
- Salud: Benefician estiramientos y pausas visuales.
- Dinero: Entrada de dinero posible vía colaboración.
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Te pedirán profundidad; expresa lo que sientes con precisión y evita acumularlo todo.
- Color: Negro azabache
- Amor: Conexión intensa, pero con espacio para respirar.
- Salud: Reduce el estrés con rutina breve y constante.
- Dinero: Puede surgir un plan a medio plazo: evalúa.
- Número de la suerte: 1
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Movimiento y propuestas: pregunta, propone y avanza, manteniendo el foco para que el día resulte más ligero.
- Color: Violeta
- Amor: Ganas de aventura compartida; buena señal para parejas.
- Salud: Controla excesos: modera azúcar y bebidas estimulantes.
- Dinero: Oportunidad por iniciativa propia; actúa con criterio.
- Número de la suerte: 8
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Organiza y decide con cabeza fría: tu seriedad abre puertas si compartes ideas.
- Color: Marrón chocolate
- Amor: Estabilidad emocional; se aprecian compromisos claros.
- Salud: Ajusta postura y descansos para cuidar la espalda.
- Dinero: Progreso con trámites o gestiones ya iniciadas.
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Ideas compartidas y cambios inteligentes: si buscas consenso, el trabajo en equipo rinde mejor.
- Color: Turquesa
- Amor: Distancia sana o conversación que mejora expectativas.
- Salud: Prioriza la ventilación y horarios regulares.
- Dinero: Buenas perspectivas si inviertes tiempo en planificar.
- Número de la suerte: 12
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu intuición detecta lo que otros callan; canaliza esa sensibilidad en acciones concretas.
- Color: Azul cielo
- Amor: Reaparición de ternura; cuidado con malentendidos.
- Salud: Hidratación y sueño reparador para volver a tu centro.
- Dinero: Evita promesas económicas; negocia antes de cerrar.
- Número de la suerte: 11
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Consejo astral para hoy
20 de agosto de 2026: marca una prioridad laboral y una acción concreta en lo afectivo; señalar lo que quieres con claridad hará el día más manejable.