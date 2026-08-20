Jueves 20 de agosto de 2026: prioriza una meta clara —lo que aporta se mantiene; lo que distrae, se pospone o se negocia.

La jornada mezcla impulso y prudencia. Si mides el ritmo, será más fácil cerrar acuerdos en lo afectivo y percibir mejores señales en el trabajo; pide lo que necesitas con calma y sin sobreexplicar.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía empuja; elige un objetivo y deja que la paciencia haga el resto.

Color: Rojo vivo

Rojo vivo Amor: Conversación sincera que acerca posturas.

Conversación sincera que acerca posturas. Salud: Atiende la tensión muscular; estira al terminar.

Atiende la tensión muscular; estira al terminar. Dinero: Oportunidad de mejorar una condición o pago.

Oportunidad de mejorar una condición o pago. Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cuidado con el “cómo”: no conviertas un detalle en discusión. Tu constancia marca la diferencia; practica respuestas breves y constructivas. En lo práctico, mantener rutinas dará resultados, y revisar los gastos pequeños hoy puede revelar margen de ahorro.

Color: Verde esmeralda

Verde esmeralda Amor: Pequeños gestos con gran efecto.

Pequeños gestos con gran efecto. Salud: Buena respuesta a rutinas suaves y constantes.

Buena respuesta a rutinas suaves y constantes. Dinero: Revisa gastos menores; ahí está el ahorro.

Revisa gastos menores; ahí está el ahorro. Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápido; concreta una o dos metas y aparca el resto.

Color: Amarillo mostaza

Amarillo mostaza Amor: La ironía suave ayuda a romper tensiones.

La ironía suave ayuda a romper tensiones. Salud: Cuida el descanso: el cansancio se acumula.

Cuida el descanso: el cansancio se acumula. Dinero: Propuestas interesantes, pero valida la letra pequeña.

Propuestas interesantes, pero valida la letra pequeña. Número de la suerte: 5

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Más sensible y más claro sobre lo que importa: protege tu energía y responde desde el corazón.

Color: Plata

Plata Amor: Reencuentro o conversación que pone orden emocional.

Reencuentro o conversación que pone orden emocional. Salud: Mejoran los ánimos con caminatas a ritmo tranquilo.

Mejoran los ánimos con caminatas a ritmo tranquilo. Dinero: Evita decisiones impulsivas; espera una señal.

Evita decisiones impulsivas; espera una señal. Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy pesa tu capacidad de liderar sin imponer: el ejemplo y el espacio bien dados obtienen apoyo.

Color: Dorado

Dorado Amor: Demuestras con hechos; el vínculo se fortalece.

Demuestras con hechos; el vínculo se fortalece. Salud: Vigila el calor y la hidratación.

Vigila el calor y la hidratación. Dinero: Buen momento para negociar un objetivo de ingresos.

Buen momento para negociar un objetivo de ingresos. Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Analizar ayuda, pero no te sobreexijas: revisa lo esencial y suelta lo accesorio.

Color: Azul profundo

Azul profundo Amor: Claridad y límites sanos sin dureza.

Claridad y límites sanos sin dureza. Salud: Atención a la digestión: horarios y calma.

Atención a la digestión: horarios y calma. Dinero: Ajusta presupuestos y se ordena el panorama.

Ajusta presupuestos y se ordena el panorama. Número de la suerte: 4

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se abren oportunidades para acuerdos y contactos con proyección: tu diplomacia es una herramienta práctica hoy.

Color: Rosa viejo

Rosa viejo Amor: Mejoran los encuentros si hay equilibrio y escucha.

Mejoran los encuentros si hay equilibrio y escucha. Salud: Benefician estiramientos y pausas visuales.

Benefician estiramientos y pausas visuales. Dinero: Entrada de dinero posible vía colaboración.

Entrada de dinero posible vía colaboración. Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Te pedirán profundidad; expresa lo que sientes con precisión y evita acumularlo todo.

Color: Negro azabache

Negro azabache Amor: Conexión intensa, pero con espacio para respirar.

Conexión intensa, pero con espacio para respirar. Salud: Reduce el estrés con rutina breve y constante.

Reduce el estrés con rutina breve y constante. Dinero: Puede surgir un plan a medio plazo: evalúa.

Puede surgir un plan a medio plazo: evalúa. Número de la suerte: 1

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Movimiento y propuestas: pregunta, propone y avanza, manteniendo el foco para que el día resulte más ligero.

Color: Violeta

Violeta Amor: Ganas de aventura compartida; buena señal para parejas.

Ganas de aventura compartida; buena señal para parejas. Salud: Controla excesos: modera azúcar y bebidas estimulantes.

Controla excesos: modera azúcar y bebidas estimulantes. Dinero: Oportunidad por iniciativa propia; actúa con criterio.

Oportunidad por iniciativa propia; actúa con criterio. Número de la suerte: 8

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Organiza y decide con cabeza fría: tu seriedad abre puertas si compartes ideas.

Color: Marrón chocolate

Marrón chocolate Amor: Estabilidad emocional; se aprecian compromisos claros.

Estabilidad emocional; se aprecian compromisos claros. Salud: Ajusta postura y descansos para cuidar la espalda.

Ajusta postura y descansos para cuidar la espalda. Dinero: Progreso con trámites o gestiones ya iniciadas.

Progreso con trámites o gestiones ya iniciadas. Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ideas compartidas y cambios inteligentes: si buscas consenso, el trabajo en equipo rinde mejor.

Color: Turquesa

Turquesa Amor: Distancia sana o conversación que mejora expectativas.

Distancia sana o conversación que mejora expectativas. Salud: Prioriza la ventilación y horarios regulares.

Prioriza la ventilación y horarios regulares. Dinero: Buenas perspectivas si inviertes tiempo en planificar.

Buenas perspectivas si inviertes tiempo en planificar. Número de la suerte: 12

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu intuición detecta lo que otros callan; canaliza esa sensibilidad en acciones concretas.

Color: Azul cielo

Azul cielo Amor: Reaparición de ternura; cuidado con malentendidos.

Reaparición de ternura; cuidado con malentendidos. Salud: Hidratación y sueño reparador para volver a tu centro.

Hidratación y sueño reparador para volver a tu centro. Dinero: Evita promesas económicas; negocia antes de cerrar.

Evita promesas económicas; negocia antes de cerrar. Número de la suerte: 11

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Consejo astral para hoy

20 de agosto de 2026: marca una prioridad laboral y una acción concreta en lo afectivo; señalar lo que quieres con claridad hará el día más manejable.