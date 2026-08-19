Miércoles, 19 de agosto de 2026 (CEST): a partir de las 21:00 la mayoría de cadenas programan informativos o espectáculos; la diferencia está en el cierre: entrevistas, deportes, series o cine.
La La 1, Antena 3, laSexta y Telecinco concentran noticias y show en torno a las 21:00, pero cada una remata el prime con un enfoque distinto. En Ceuta estos horarios se aplican en la TDT local, aunque las ediciones regionales pueden introducir variaciones puntuales en los informativos.
Recomendaciones rápidas (antes de elegir canal)
- Telecinco: desde las 23:00, “Las fuerzas de la naturaleza” con Sandra Bullock y Ben Affleck.
- laSexta: a partir de las 23:00, “Asesinas”.
- Antena 3: si quieres ritmo y conversación, “El Hormiguero” a las 21:45.
- La 2: para quien prefiere programa cultural, la miniserie sobre Lorca entre las 22:30 y las 23:30.
La 1
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 Viaje al centro de la tele
- 22:25 Viaje al centro de la tele
- 23:00 Dog house
- 01:05 Dog house
La 1 arranca con información y servicio local en “Aqui la tierra” y sigue con “Telediario 2”. El bloque de “Teledeporte 2” ofrece el corte deportivo antes del prime.
El prime se sostiene con doble entrega de “Viaje al centro de la tele”, formato divulgativo que revisa la industria televisiva, y la madrugada queda reservada a entretenimiento ligero con “Dog house”.
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:30 Miniserie sobre Lorca dirigida por Juan Antonio Bardem
- 22:30 Lorca
- 23:30 Lorca
La 2 prioriza pensamiento y entretenimiento con ritmo pausado: juegos de conocimiento al inicio (“Trivial Pursuit”, “Cifras y letras”) y, a partir de las 22:30, la miniserie sobre Lorca dirigida por Juan Antonio Bardem.
Si prefieres contenido con recorrido y contexto histórico-cultural, esta es la opción más consistente de la noche.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 ¡Salta!
Antena 3 combina concurso popular (“Pasapalabra”) con información en horario central. Tras los deportes y el tiempo, “El Hormiguero” (21:45) se perfila como el gran imán de la cadena.
Para quienes buscan energía y entrevistas, “El Hormiguero” es la opción más directa; “¡Salta!” cierra la noche con entretenimiento alternativo.
Cuatro
- 20:45 El Desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:15 First Dates
- 21:40 Viajeros Cuatro
Cuatro estructura la noche en torno al deporte y el entretenimiento ligero: “El Desmarque Cuatro”, el tiempo y “First Dates” para planes de sofá o cena relajada.
La franja se completa con “Viajeros Cuatro” a las 21:40, ideal si buscas escapar desde el salón sin complicaciones.
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El demarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 First Dates
- 23:00 Sandra Bullock y Ben Affleck protagonizan «Las fuerzas de la naturaleza»
Telecinco mezcla entretenimiento popular y noticias: “¡Allá tú!” abre la noche, seguido por “Informativos Telecinco 21:00” y un bloque de entretenimiento nocturno.
El cierre fuerte es la película “Las fuerzas de la naturaleza” (23:00), un recurso habitual para captar audiencias tras los espacios de entretenimiento.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio Summer Time
- 23:00 Asesinas
- 23:52 Asesinas
laSexta prioriza información y comentario: dobles emisiones de noticias, servicio meteorológico y deporte, y a las 21:30 “El Intermedio Summer Time” aporta análisis con tono satírico.
En horario nocturno, “Asesinas” ofrece suspense para quienes quieran quedarse hasta el final.
Resumen: si buscas noticias y actualidad apuesta por La 1, Antena 3 o laSexta; si prefieres cultura, elige La 2; si lo que quieres es entretenimiento con remate, Telecinco y laSexta son las opciones más claras. Elige según el cierre que más te interese entre las 21:00 y la medianoche.