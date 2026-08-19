Miércoles, 19 de agosto de 2026 (CEST): a partir de las 21:00 la mayoría de cadenas programan informativos o espectáculos; la diferencia está en el cierre: entrevistas, deportes, series o cine.

La La 1, Antena 3, laSexta y Telecinco concentran noticias y show en torno a las 21:00, pero cada una remata el prime con un enfoque distinto. En Ceuta estos horarios se aplican en la TDT local, aunque las ediciones regionales pueden introducir variaciones puntuales en los informativos.

Recomendaciones rápidas (antes de elegir canal)

Telecinco : desde las 23:00 , “ Las fuerzas de la naturaleza ” con Sandra Bullock y Ben Affleck.

: desde las , “ ” con Sandra Bullock y Ben Affleck. laSexta : a partir de las 23:00 , “ Asesinas ”.

: a partir de las , “ ”. Antena 3 : si quieres ritmo y conversación, “ El Hormiguero ” a las 21:45 .

: si quieres ritmo y conversación, “ ” a las . La 2: para quien prefiere programa cultural, la miniserie sobre Lorca entre las 22:30 y las 23:30.

La 1

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 Viaje al centro de la tele

Viaje al centro de la tele 22:25 Viaje al centro de la tele

Viaje al centro de la tele 23:00 Dog house

Dog house 01:05 Dog house

La 1 arranca con información y servicio local en “Aqui la tierra” y sigue con “Telediario 2”. El bloque de “Teledeporte 2” ofrece el corte deportivo antes del prime.

El prime se sostiene con doble entrega de “Viaje al centro de la tele”, formato divulgativo que revisa la industria televisiva, y la madrugada queda reservada a entretenimiento ligero con “Dog house”.

La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:30 Miniserie sobre Lorca dirigida por Juan Antonio Bardem

Miniserie sobre Lorca dirigida por Juan Antonio Bardem 22:30 Lorca

Lorca 23:30 Lorca

La 2 prioriza pensamiento y entretenimiento con ritmo pausado: juegos de conocimiento al inicio (“Trivial Pursuit”, “Cifras y letras”) y, a partir de las 22:30, la miniserie sobre Lorca dirigida por Juan Antonio Bardem.

Si prefieres contenido con recorrido y contexto histórico-cultural, esta es la opción más consistente de la noche.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 ¡Salta!

Antena 3 combina concurso popular (“Pasapalabra”) con información en horario central. Tras los deportes y el tiempo, “El Hormiguero” (21:45) se perfila como el gran imán de la cadena.

Para quienes buscan energía y entrevistas, “El Hormiguero” es la opción más directa; “¡Salta!” cierra la noche con entretenimiento alternativo.

Cuatro

20:45 El Desmarque Cuatro

El Desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Viajeros Cuatro

Cuatro estructura la noche en torno al deporte y el entretenimiento ligero: “El Desmarque Cuatro”, el tiempo y “First Dates” para planes de sofá o cena relajada.

La franja se completa con “Viajeros Cuatro” a las 21:40, ideal si buscas escapar desde el salón sin complicaciones.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El demarque Telecinco

El demarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates

First Dates 23:00 Sandra Bullock y Ben Affleck protagonizan «Las fuerzas de la naturaleza»

Telecinco mezcla entretenimiento popular y noticias: “¡Allá tú!” abre la noche, seguido por “Informativos Telecinco 21:00” y un bloque de entretenimiento nocturno.

El cierre fuerte es la película “Las fuerzas de la naturaleza” (23:00), un recurso habitual para captar audiencias tras los espacios de entretenimiento.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio Summer Time

El Intermedio Summer Time 23:00 Asesinas

Asesinas 23:52 Asesinas

laSexta prioriza información y comentario: dobles emisiones de noticias, servicio meteorológico y deporte, y a las 21:30 “El Intermedio Summer Time” aporta análisis con tono satírico.

En horario nocturno, “Asesinas” ofrece suspense para quienes quieran quedarse hasta el final.

Resumen: si buscas noticias y actualidad apuesta por La 1, Antena 3 o laSexta; si prefieres cultura, elige La 2; si lo que quieres es entretenimiento con remate, Telecinco y laSexta son las opciones más claras. Elige según el cierre que más te interese entre las 21:00 y la medianoche.