La 1 / TVE emitirá cinco nuevos episodios de “Valle Salvaje” del lunes 17 al viernes 21 de agosto, tras el parón por la cobertura del eclipse total de sol.

Para hoy, miércoles 19 de agosto, el avance oficial facilitado a la prensa no ofrece el detalle completo del capítulo, pero marca un núcleo narrativo claro: las tensiones entre los personajes principales, con Dámaso y Victoria en el centro. En el avance del capítulo 466 del lunes 17 de agosto se indica que Dámaso deja claro a Victoria el rumbo de su estrategia; esa toma de postura promete decisiones con impacto inmediato en la comunidad rural donde transcurre la serie y condiciona las reacciones de otros personajes.

Para el miércoles 19, lo previsible es la continuidad de esas líneas: relaciones en tensión, decisiones con consecuencias y avance del conflicto en torno a Victoria y las maniobras de Dámaso.

El avance real publicado también recalca que la emisión regresará al ritmo habitual esta próxima semana, por lo que los cinco episodios programados mantienen la continuidad narrativa tras la interrupción. El guion parece apostar por escaladas personales derivadas de presiones acumuladas antes que por giros gratuitos; en un entorno rural del siglo XIX, cada decisión altera la posición de poder y la vida colectiva.

Si el eclipse te dejó sin seguimiento, desde hoy la trama retoma pulso y anuncia movimientos con consecuencias claras.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 16:30

Fecha: miércoles 19 de agosto de 2026

Hoy, miércoles, puedes ver “Valle Salvaje” en La 1 / TVE a las 16:30, con la intensidad histórica característica de la serie.