El capítulo del miércoles, 19 de agosto de 2026 (Antena 3, 15:45) abre con la crisis de Perfumerías De la Reina y la incertidumbre que amenaza a Toledo: ventas en descenso y decisiones empresariales que pueden definir el futuro inmediato de la firma.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

La llamada crisis de los perfumes centra los primeros episodios de la semana: las ventas caen y en la perfumería suben las presiones para evitar pérdidas mayores. La trama se focaliza en cómo transformar esa situación en un plan de supervivencia real.

Gabriel aparece como ejecutor principal de las maniobras para recuperar prestigio y mercado; su estrategia, según el avance, busca revertir la mala racha restaurando la confianza en la marca. A la par, los trabajadores plantean nuevas respuestas colectivas: ajustes comerciales, control de costes y acciones sobre la imagen corporativa que podrían marcar la diferencia.

Las tensiones en la empresa repercuten en la vida personal. Un acercamiento entre Andrés y Valentina abre conversaciones que pueden aliviar o empeorar el ambiente familiar, mientras que los celos de Begoña amenazan con dinamitar cualquier avance profesional o sentimental.

Marta expresa dudas sobre el legado de Pelayo, y Fina se suma a esas preguntas: el conflicto ya no es solo económico, sino sobre la interpretación del pasado y las decisiones que modelan el presente.

La salud de Pablo introduce una urgencia inmediata que condiciona agendas y alianzas. Además, el avance anuncia el hallazgo de nuevos secretos familiares que podrían reconfigurar relaciones y prioridades justo cuando la perfumería busca estabilizarse.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Emisión: de lunes a viernes (capítulo del miércoles, 19 de agosto de 2026)

Entre la gestión empresarial, los recelos y los secretos, la semana plantea una pregunta directa: ¿quién logrará mantener a flote la perfumería cuando todo empieza a tambalear?