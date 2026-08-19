La Promesa regresa este miércoles, 19 de agosto de 2026 a La 1 / TVE: el avance anuncia “La Promesa miércoles 19 de agosto a las 18:38” y el supuesto capítulo 887.

El avance publicado solo muestra el gancho previo a la emisión; no incluye escenas ni giros concretos y tampoco especifica qué personajes quedan implicados en el conflicto central. Esa falta de detalle impide confirmar hechos narrativos a partir del material promocional.

Qué pasará hoy en La Promesa

El clip que acompaña al capítulo no contiene un resumen de tramas verificable ni identifica conversaciones decisivas o revelaciones concretas entre personajes.

Por tanto, lo verificable es lo siguiente: hay un capítulo nuevo anunciado para la tarde, con mención de la hora de emisión, y el avance cumple la función habitual de generar intriga sin desvelar el contenido. No podemos atribuir giros argumentales al material promocional cuando este incluye además elementos ajenos a la trama (menciones promocionales a otros proyectos).

Si sigues la serie al detalle: este miércoles 19 de agosto hay una nueva entrega y la confirmación de lo que ocurre llegará cuando arranque el episodio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 17:25

17:25 Fecha: miércoles, 19 de agosto de 2026

La Promesa vuelve en TVE y se integra en la franja habitual.