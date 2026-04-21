Martes con energía cambiante: la Luna impulsa la intuición, pero Mercurio pide orden mental. Hoy es buen momento para revisar planes, hablar con claridad y decidir con calma antes de dar el paso definitivo.

En conjunto, los astros favorecen la constancia: habrá sensibilidad en lo emocional y una llamada a mejorar hábitos en salud. En trabajo, el foco se mueve hacia lo práctico y lo que realmente aporta resultados.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Si sientes prisa, canalízala en acciones concretas. Tu empuje hoy destaca, sobre todo cuando lo combinas con escucha.

Color: rojo intenso

rojo intenso Amor: acercamientos sinceros, con un diálogo que aclara malentendidos

acercamientos sinceros, con un diálogo que aclara malentendidos Salud: cuida la tensión en cuello y hombros

cuida la tensión en cuello y hombros Dinero: evita gastos impulsivos y revisa suscripciones

evita gastos impulsivos y revisa suscripciones Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad llega cuando eliges lo que te aporta bienestar real. Hoy favorece ordenar prioridades y sostener lo que funciona.

Color: verde bosque

verde bosque Amor: conversación tranquila y planes compartidos

conversación tranquila y planes compartidos Salud: buen día para regular comidas y horarios

buen día para regular comidas y horarios Dinero: oportunidad de mejora si negocias con criterio

oportunidad de mejora si negocias con criterio Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente corre rápido, pero el día te pide seleccionar. Con un plan breve, todo se vuelve más llevadero.

Color: amarillo suave

amarillo suave Amor: ganas de reír y de volver a conectar

ganas de reír y de volver a conectar Salud: protege descanso y reduce pantallas antes de dormir

protege descanso y reduce pantallas antes de dormir Dinero: revisa presupuestos: hay margen si ajustas

revisa presupuestos: hay margen si ajustas Número de la suerte: 11

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy se afina la sensibilidad: lo que sientes no siempre necesita discusión, pero sí atención. Apuesta por la honestidad suave.

Color: plata

plata Amor: gestos que reparan y fortalecen vínculos

gestos que reparan y fortalecen vínculos Salud: vigila el estrés y respira para soltar tensión

vigila el estrés y respira para soltar tensión Dinero: ingresos estables si evitas duplicar pagos

ingresos estables si evitas duplicar pagos Número de la suerte: 5

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu creatividad sale a escena y pide reconocimiento. No hace falta gritar: con firmeza basta para inspirar.

Color: dorado

dorado Amor: magnetismo natural, buen momento para pedir una cita

magnetismo natural, buen momento para pedir una cita Salud: cuida la hidratación y el ritmo de energía

cuida la hidratación y el ritmo de energía Dinero: posibles beneficios por iniciativa, pero controla el riesgo

posibles beneficios por iniciativa, pero controla el riesgo Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Ordenas el caos con precisión, pero no te exijas perfección absoluta. Hoy la meta es mejorar, no hacerlo todo.

Color: azul marino

azul marino Amor: sinceridad con detalles, evita críticas al tono

sinceridad con detalles, evita críticas al tono Salud: revisa espalda y postura, estira con constancia

revisa espalda y postura, estira con constancia Dinero: planifica compras y evita “caprichos de último minuto”

planifica compras y evita “caprichos de último minuto” Número de la suerte: 2

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscas equilibrio y hoy puedes lograrlo mediando con tacto. Si hay tensión, responde con calma y propuestas.

Color: rosa cuarzo

rosa cuarzo Amor: armonía que nace de escuchar sin interrumpir

armonía que nace de escuchar sin interrumpir Salud: mejora con caminatas y rutinas suaves

mejora con caminatas y rutinas suaves Dinero: buen momento para renegociar o comparar alternativas

buen momento para renegociar o comparar alternativas Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad puede ser un superpoder si la conviertes en estrategia. Hoy conviene ir directo a lo importante.

Color: negro azabache

negro azabache Amor: conversaciones profundas que abren nuevos acuerdos

conversaciones profundas que abren nuevos acuerdos Salud: cuida hábitos de sueño y evita sobrecargar el día

cuida hábitos de sueño y evita sobrecargar el día Dinero: decisiones inteligentes si revisas contratos o condiciones

decisiones inteligentes si revisas contratos o condiciones Número de la suerte: 13

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día te invita a moverte y aprender. Si tienes una duda, pregunta: tu claridad llegará por acción.

Color: azul cielo

azul cielo Amor: buen tono para reconquistar la ilusión o planear algo distinto

buen tono para reconquistar la ilusión o planear algo distinto Salud: energía para entrenar, pero descansa igual

energía para entrenar, pero descansa igual Dinero: evita promesas financieras; mide tiempos de cobro

evita promesas financieras; mide tiempos de cobro Número de la suerte: 1

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La responsabilidad te favorece: si ordenas tareas, avanzas con seguridad. Hoy tu constancia marca la diferencia.

Color: gris carbón

gris carbón Amor: afecto demostrado con hechos más que con palabras

afecto demostrado con hechos más que con palabras Salud: atención a la espalda y a la ergonomía del trabajo

atención a la espalda y a la ergonomía del trabajo Dinero: progreso por planificación y control de gastos recurrentes

progreso por planificación y control de gastos recurrentes Número de la suerte: 8

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ideas frescas y conversaciones útiles: hoy tu mirada innovadora puede resolver un problema viejo. No te cierres a lo inesperado.

Color: turquesa

turquesa Amor: complicidad renovada con una propuesta espontánea

complicidad renovada con una propuesta espontánea Salud: mejora con cambios pequeños: agua, estiramientos, rutina ligera

mejora con cambios pequeños: agua, estiramientos, rutina ligera Dinero: cuidado con riesgos tecnológicos o compras “online”

cuidado con riesgos tecnológicos o compras “online” Número de la suerte: 10

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu intuición capta detalles que otros no ven. Aprovecha para leer entre líneas en el trabajo y en lo emocional.

Color: malva

malva Amor: necesidad de afecto: responde con ternura y límites claros

necesidad de afecto: responde con ternura y límites claros Salud: protege el ánimo: calma, música y descanso

protege el ánimo: calma, música y descanso Dinero: no adelantes sin condiciones; confirma fechas y extras

no adelantes sin condiciones; confirma fechas y extras Número de la suerte: 4

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Consejo astral para hoy

En este martes 21 de abril, la clave es convertir la sensibilidad en dirección: elige una tarea prioritaria, cuida tu descanso y abre una conversación sincera donde haga falta. Si te organizas y pones límites amables, el resto fluye con más facilidad.