José Coronado ha negado este 20 de abril de 2026 que se haya casado en secreto con la actriz Irene López, después de que varias informaciones publicadas este lunes aseguraran que la pareja había formalizado su relación.

José Coronado ha salido al paso de los rumores sobre una supuesta boda secreta con Irene López. El actor ha desmentido este lunes que haya contraído matrimonio con su pareja, después de que diversas informaciones difundidas durante la mañana apuntaran a un enlace íntimo y privado.

La noticia sobre una presunta boda tomó fuerza a primera hora del día, pero horas después el intérprete negó de forma tajante esa versión. En las informaciones publicadas tras su reacción, se recoge que Coronado rechazó que se hubiera celebrado ninguna ceremonia y dejó claro que no se ha casado con Irene López.

Pese al desmentido, lo que sí permanece sin cambios es la solidez de la relación entre ambos. José Coronado e Irene López mantienen un noviazgo discreto desde hace años, después de conocerse durante el entorno profesional de la serie Entrevías. Desde entonces, la pareja ha sido vista junta en distintos actos públicos, aunque siempre ha optado por mantener su vida privada en un segundo plano.

La repercusión de los rumores ha vuelto a colocar al actor en el centro de la actualidad social. A sus 68 años, Coronado sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la interpretación en España, por lo que cualquier novedad sobre su vida sentimental despierta un gran interés.

En consecuencia, la información actualizada este 20 de abril de 2026 apunta a que no ha habido boda secreta entre José Coronado e Irene López. La pareja continúa con su relación, pero sin haber dado el paso del matrimonio, al menos por ahora.