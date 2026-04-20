El episodio 3×02 de Euphoria ha generado un intenso debate en redes sociales tras la emisión de escenas protagonizadas por Sydney Sweeney que han sido calificadas por parte del público como excesivas y polémicas.

La tercera temporada de Euphoria continúa envuelta en la controversia. El episodio 3×02 ha intensificado las críticas hacia el rumbo narrativo de la serie creada por Sam Levinson, especialmente por el desarrollo del personaje de Cassie Howard, interpretado por Sydney Sweeney.

En este nuevo capítulo, el arco argumental de Cassie da un paso más en su evolución dentro de la plataforma OnlyFans, mostrando una serie de escenas que han generado un fuerte rechazo en parte de la audiencia. Estas secuencias, planteadas como parte de la construcción del personaje, han sido ampliamente comentadas en redes sociales por su tono provocador.

La polémica no se limita únicamente a este personaje. La trama de Rue Bennett, interpretada por Zendaya, también ha contribuido al debate al adentrarse en entornos vinculados al mundo del entretenimiento nocturno. A ello se suma el desarrollo de Jules, interpretada por Hunter Schafer, cuya historia también apunta hacia relaciones complejas.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Numerosos usuarios han cuestionado las decisiones creativas de la serie, señalando que algunas escenas cruzan los límites de lo narrativo para adentrarse en lo explícito, lo que ha reabierto el debate sobre los límites en la ficción televisiva contemporánea.

Por su parte, Sam Levinson ha defendido estas elecciones, argumentando que forman parte de una narrativa que busca explorar lo absurdo, lo incómodo y lo emocionalmente extremo. Según el creador, el objetivo es añadir capas de significado que rompan con la percepción superficial de los personajes.

Mientras tanto, el interés por la serie sigue creciendo, impulsado tanto por la controversia como por la expectación en torno al desarrollo de sus tramas. Todo apunta a que los próximos episodios seguirán generando conversación, especialmente con la evolución de la relación entre Cassie y Nate, interpretado por Jacob Elordi.

Además, el éxito de la serie también se refleja en el plano económico. Diversas informaciones apuntan a que el salario de Sydney Sweeney habría aumentado considerablemente respecto a temporadas anteriores, consolidando su posición como una de las figuras más destacadas del reparto.