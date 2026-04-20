El Consejo de los Dioses se convierte en el escenario del mayor altercado de la edición tras la decisión de Gerard Arias de excluir a la mallorquina de la barbacoa de recompensa

La última gala de ‘Supervivientes 2026’ ha vivido uno de sus episodios más convulsos. La concursante Claudia Chacón ha protagonizado un sonado altercado tras entrar en lo que se ha calificado como un «brote» de indignación al verse excluida de la barbacoa obtenida por Gerard Arias tras la victoria en ‘La Batalla de Titanes’. El manchego optó por compartir la recompensa con Nagore Robles, una decisión que desató la furia de Chacón y puso en jaque el desarrollo del programa en directo.

La joven, ex participante de ‘La isla de las tentaciones’, abandonó de forma desaforada el set de la asamblea del Consejo de los Dioses. Mientras recorría la playa, Claudia dirigió duros reproches contra su compañero, calificándolo de «pelota», «chupaculos» y «friki». Según su testimonio, la elección de Robles responde a una estrategia deliberada para ganar el favor de un rostro influyente de la televisión y asegurar el «voto fácil» del público, obviando que Nagore lleva un mes menos de aventura en Honduras.

«Ella lleva quince días aquí y yo desde el principio de la experiencia. Se acaba de retratar», clamó la mallorquina, quien recibió el apoyo de su amiga Maica Benedicto. En su arrebato, Claudia llegó a asegurar que la actitud de Gerard es un papel para ocultar su «lado oscuro» y alcanzar la final del reality.

Desafío a la organización y amago de boicot

La situación escaló cuando la presentadora Sandra Barneda instó a la concursante a regresar al Consejo para cumplir con su labor asignada de cocinera y camarera de la barbacoa. Claudia se plantó de forma rotunda: «No lo voy a hacer. Que venga el helicóptero y me saquen de aquí». Ante el recordatorio de que otros compañeros en igualdad de condiciones estaban sirviendo la comida sin haber probado bocado, la joven insistió en calificar lo sucedido como una «traición» e incluso amenazó con tirar la comida para boicotear la recompensa de sus compañeros.

A pesar de los intentos de mediación de María Lamela, Claudia continuó rechazando el delantal reglamentario, argumentando que se sentía agraviada al estar continuamente nominada y ver cómo Nagore, «que está más fuerte», comía antes que ella.

Enfrentamiento entre concursantes y autoridad de María Lamela

Tras regresar finalmente al set, la tensión no disminuyó. Claudia encaró de nuevo a Gerard Arias, momento en el que intervino el malagueño Darío Linero para pedirle que cesara los gritos. La respuesta de Chacón —«Tú te callas porque contigo no va la cosa»— provocó que Linero también perdiera los nervios, protagonizando un tenso cara a cara marcado por la agresividad verbal.

Ante el descontrol absoluto de la asamblea, María Lamela se vio obligada a intervenir con firmeza para imponer el orden. «Basta, basta, basta. Se acabó», sentenció la periodista, visiblemente desbordada por la situación. «No quiero volver a ver este nivel y este tono», advirtió tajante, poniendo fin al enfrentamiento más agrio que se ha registrado en lo que va de edición.