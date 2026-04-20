Un total de 20 estrenos aterrizan en las plataformas españolas entre el 20 y el 26 de abril, con fuerte presencia de producciones nacionales y thrillers internacionales

La semana del 20 de abril se presenta como una de las más prolíficas del año para la ficción seriada en España. Los espectadores tendrán a su disposición una veintena de títulos que abarcan desde el esperadísimo universo expandido de ‘Stranger Things’ hasta las nuevas propuestas de creadores de prestigio como Richard Gadd. El panorama nacional también cobra protagonismo con lanzamientos de calado en Movistar Plus+, Prime Video y SkyShowtime.

Los grandes hitos internacionales

Dos nombres propios sobresalen en la cartelera de estrenos internacionales. El primero es ‘Stranger Things: Relatos del 85’ (Netflix), que supone el primer spin-off de la franquicia tras el cierre de la serie original el pasado enero. En formato animado, la historia sitúa a los conocidos héroes de Hawkins en un gélido invierno de 1985, donde un nuevo horror despierta bajo el hielo.

Por otro lado, Richard Gadd, creador del fenómeno ‘Mi reno de peluche’, regresa con ‘Half Man’ (HBO Max). En esta ocasión, Gadd escribe y protagoniza junto a Jamie Bell un drama sobre dos hermanos unidos por circunstancias trágicas cuya relación estalla violentamente tres décadas después, recorriendo la narrativa desde los años ochenta hasta la actualidad.

Apuesta por la ficción española

La industria nacional aporta tres pilares fundamentales a la oferta semanal:

• ‘Yo siempre a veces’ (Movistar Plus+): Nueva producción bajo el sello de Los Javis que narra la cruda y vitalista historia de Laura (Ana Boga), una madre joven que debe afrontar la crianza de su hijo tras una separación conflictiva en un entorno marcado por la precariedad y las drogas.

• ‘Cochinas’ (Prime Video): Ambientada en el Valladolid de 1998, Malena Alterio protagoniza esta comedia sobre una mujer conservadora que, ante la quiebra del negocio familiar, decide convertir su videoclub en el epicentro del cine porno local.

• ‘El homenaje’ (SkyShowtime): Thriller psicológico que supone el trabajo póstumo de Eusebio Poncela. La serie cuenta con un reparto estelar —Ángela Molina, Luis Tosar y Elsa Pataky— para narrar una reunión familiar de alto voltaje donde décadas de secretos terminan por dinamitar el clan Novak.

Una oferta global y diversa

La lista de estrenos se completa con propuestas de variados géneros y procedencias. Desde el terror sobrenatural de la cuarta temporada de ‘From’ (HBO Max), hasta el noir portugués en ‘Lisbon Noir’ (Prime Video), inspirada en un asesino en serie real del siglo XIX. También destaca la superproducción alemana ‘Amenaza de tormenta’ (Filmin), que explora el auge del nazismo en la Alta Baviera, y la segunda entrega de ‘Historial delictivo’ (Apple TV), con Peter Capaldi enfrentándose a un complot de extrema derecha en Londres.

Con esta veintena de lanzamientos, las plataformas de streaming refuerzan su catálogo en una semana donde la diversidad geográfica y temática asegura opciones para todo tipo de audiencias.