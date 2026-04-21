Martes, 21 de abril de 2026. La conexión marítima entre Ceuta y Algeciras mantiene un amplio servicio de ferrys, con salidas diarias operadas por Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas. En la jornada de hoy, las travesías oscilan entre 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en ferry.

Para planificar el viaje con margen, conviene tener a mano los horarios por sentido y recordar que, en función de la operativa, pueden producirse ajustes puntuales. Consulta a continuación el listado completo de salidas del día.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras para el martes 21 de abril: un total de 19 expediciones, desde las 06:00 hasta las 23:00, con duraciones de 60 y 90 minutos según el buque.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En el sentido Algeciras hacia Ceuta, el martes 21 de abril se registran 20 salidas, con inicio a las 06:30 y última expedición a las 23:30. Las duraciones también se sitúan entre 60 y 90 minutos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para viajar con tranquilidad, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida. Así tendrás margen para el embarque y cualquier gestión previa.

Además, confirma siempre el horario con la compañía, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje preparada para agilizar el proceso.