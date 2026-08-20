Víctor Janeiro ha roto su silencio ante los medios de comunicación en relación con el cruce de acusaciones existente entre su sobrina, Julia Janeiro, y Belén Esteban. El torero ha optado por mantener su habitual discreción al desmarcarse del conflicto mediático, alegando que se mantiene al margen para atender a su propio entorno familiar. Asimismo, se ha referido al anunciado regreso a los ruedos de su hermano, Jesulín de Ubrique, previsto para el próximo 9 de septiembre en la localidad toledana de Ocaña.

El conflicto mediático surgido entre Julia Janeiro y Belén Esteban continúa sumando reacciones dentro del entorno de la familia Janeiro. Tras las recientes declaraciones cruzadas entre ambas partes, el torero Víctor Janeiro, hermano de Jesulín de Ubrique, ha sido el último en manifestarse públicamente ante las preguntas de los medios de comunicación. En esta ocasión, el diestro ha optado por mantener la prudencia habitual que caracteriza sus intervenciones, evitando alinearse de forma explícita con ninguna de las posturas del enfrentamiento.

La controversia se originó a raíz de unas publicaciones en redes sociales en las que Belén Esteban afirmaba con orgullo que su hija Andrea no respondía al perfil de ‘nepo baby’ en comparación con otros casos. Esta afirmación provocó la respuesta de Julia Janeiro ante los micrófonos de Europa Press, dándose por aludida y refiriéndose a la colaboradora televisiva como un «meme televisivo», al tiempo que defendía que sus padres contaban con «clase».

La postura de Víctor Janeiro ante los medios

Interpelado sobre estas declaraciones, Víctor Janeiro ha evitado valorar si el posicionamiento de su sobrina le resulta adecuado o inadecuado, marcando una clara distancia respecto a la polémica generada. «Yo la verdad que no opino nada ni nada. Yo me mantengo al margen porque también tengo mi familia», declaró el diestro para justificar su neutralidad y su decisión de no intervenir en las disputas públicas del entorno familiar.

De igual forma, al ser consultado sobre la opinión que le merece este escenario a su madre, el torero manifestó desconocer el criterio de esta con respecto a la notoriedad mediática adquirida por su nieta o sobre las palabras dirigidas hacia la que fuera su nuera, asegurando no tener constancia de su parecer al respecto.

Referencias a la vuelta a los ruedos de Jesulín de Ubrique

Durante su encuentro con la prensa, Víctor Janeiro fue requerido asimismo para valorar la reaparición taurina de su hermano, Jesulín de Ubrique, fijada para el 9 de septiembre en el municipio toledano de Ocaña. El matador reaccionó a la noticia asegurando no disponer de detalles previos sobre el compromiso de su hermano: «¿No me digas? Pues yo tengo ahí capotes para darle, si le hace falta. […] Los toreros nos retiramos cuando nos morimos», afirmó, antes de precisar que sus compromisos profesionales inmediatos le llevarán a torear el próximo sábado en Tomelloso.

Reacción de Julia Janeiro tras sus declaraciones

Por su parte, Julia Janeiro ha vuelto a manifestarse ante los medios de comunicación para reafirmarse en las valoraciones previas dedicadas a Belén Esteban, sobre las cuales esta última aún no se ha pronunciado de manera pública. La joven ha manifestado la firmeza de su postura y el tono utilizado en sus canales personales.

«Ni me arrepiento, ni quito ni añado nada. […] Yo subo las cosas a mis redes sociales con humor porque es que la vida hay que tomársela así. Con humor y con gracia, porque si no, entramos todos en depresión. Y eso no puede ser. Un beso a todos y mucho amor», concluyó la hija de Jesulín de Ubrique al ser preguntada de nuevo por la controversia.