En Ceuta, la Gasolina 95 promedia 1,563 €/L, la Gasolina 98 1,595 €/L y el Diésel (Gasóleo A) 1,690 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica (viernes, 21 de agosto de 2026). Se han analizado 10 estaciones.
Entre la estación más barata y la más cara de ese muestreo, llenar un depósito de 50 litros implicaría: para Gasolina 95 entre 77,45 € y 78,40 € (ahorro máximo 0,95 €); para Gasolina 98 entre 79,45 € y 79,85 € (ahorro máximo 0,40 €); y para Diésel entre 83,70 € y 84,95 € (ahorro máximo 1,25 €).
La referencia es el Ministerio para la Transición Ecológica, que publica el listado de estaciones más baratas y más caras por categoría en Ceuta.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365, Muelle Alfau, s/n, Ceuta: 1.549 €/L
- ON365, Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta: 1.549 €/L
- CEPSA, Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta: 1.564 €/L
- CEPSA, Avenida González Tablas, s/n, Ceuta: 1.564 €/L
- SHELL Catena, Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta: 1.567 €/L
Gasolina 98
- ON365, Muelle Alfau, s/n, Ceuta: 1.589 €/L
- ON365, Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta: 1.589 €/L
- SHELL Catena, Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta: 1.597 €/L
- DISA Varadero, Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta: 1.597 €/L
- SHELL Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta: 1.597 €/L
Diésel
- CEPSA, Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta: 1.674 €/L
- CEPSA, Avenida González Tablas, s/n, Ceuta: 1.674 €/L
- ON365, Muelle Alfau, s/n, Ceuta: 1.679 €/L
- ON365, Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta: 1.679 €/L
- SHELL Catena, Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta: 1.698 €/L
Las más caras
En el tramo más alto del listado para Gasolina 95, destacan estas estaciones:
- MOEVE, Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta: 1.568 €/L
- DISA Puerto, Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta: 1.567 €/L
- SHELL Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta: 1.567 €/L
Consejos
- Compara por litro: con rangos de céntimos, el ahorro se nota en depósitos grandes.
- Si usas 95 u 98, revisa el surtidor correcto: las etiquetas y el surtidor influyen en el precio final.
- Para diésel, mira el Gasóleo A: es el tipo comparado en la referencia del Ministerio para la Transición Ecológica.
- Planifica tu ruta: ahorrar unos céntimos puede no compensar un gran desvío.
Los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (viernes, 21 de agosto de 2026). Dime si repostas 95, 98 o diésel y te calculo el ahorro aproximado con el tamaño de depósito que suelas llenar.