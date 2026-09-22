22 de septiembre de 2026 — Jornada para ordenar prioridades en Ceuta (CEST, UTC+2): planificar evita que lo urgente desplace lo importante.
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Surgen conversaciones que piden claridad y, en lo laboral, la constancia supera a la improvisación. Organiza la jornada por bloques: una tarea importante, una conversación necesaria y un espacio breve para desconectar. Reserva pausas cortas para evitar que la tensión acumulada afecte al descanso. Si trabajas en equipo, prioriza acuerdos concretos antes de ampliar compromisos.
Predicciones por signo: salud, amor y trabajo.
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Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Toma la iniciativa en decisiones concretas; es buen momento para cerrar asuntos pendientes.
- Color: rojo
- Amor: buena disposición para hablar claro y evitar malentendidos
- Salud: cuida el descanso y reduce el estrés acumulado
- Dinero: día práctico para revisar gastos fijos
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad gana terreno frente a las prisas. Mantén el plan y evita cambios de última hora; si surgen imprevistos laborales, prioriza lo imprescindible y pospone lo prescindible. En lo personal, demuestra afecto con gestos cotidianos y controla la tensión física con estiramientos regulares para no acumular molestias.
- Color: verde
- Amor: el afecto se demuestra con hechos cotidianos
- Salud: atención a la tensión en el cuerpo; estira con regularidad
- Dinero: posibilidad de ajustar una compra no prioritaria
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La comunicación es tu herramienta principal; hoy puedes desbloquear temas con una frase bien elegida.
- Color: azul claro
- Amor: conversaciones que acercan, especialmente si escuchas
- Salud: vigila el ritmo de comidas y la energía durante el día
- Dinero: evita comprometerte con gastos por impulso
- Número de la suerte: 3
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Enfoque en lo emocional y lo doméstico. Si te notas sensible, establece límites claros para no asumir cargas ajenas. Retomar la cercanía con una conversación tranquila te ayudará a ajustar expectativas. Revisa facturas pendientes para mantener el control económico y respeta rutinas suaves que favorezcan el descanso.
- Color: blanco
- Amor: momento de retomar la cercanía con una conversación tranquila
- Salud: cuida el descanso; te favorecen rutinas suaves
- Dinero: revisa facturas pendientes para mantener el control
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu energía puede abrir puertas; aprovecha el movimiento del día en Ceuta para avanzar con seguridad.
- Color: dorado
- Amor: expresividad positiva; evita el tono exigente
- Salud: presta atención a la garganta y a la hidratación
- Dinero: buena jornada para renegociar condiciones o tiempos
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La mente va más rápido que el cuerpo: afina detalles sin olvidarte de ti. Programa revisiones breves para evitar contratiempos y no acumules tareas sin delegar. Prioriza una semana ordenada antes que multiplicar esfuerzos; respirar y estructurar la jornada reduce la carga mental.
- Color: gris
- Amor: mejor que hablar con hechos es señalar prioridades
- Salud: ojo con el exceso de carga mental; respira y ordena
- Dinero: buen día para planificar una semana sin sobresaltos
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Buscas equilibrio y lo encuentras con acuerdos claros; si surge un conflicto, la mediación será más efectiva que la confrontación.
- Color: rosa
- Amor: avance por el lado del respeto y la escucha
- Salud: cuida la postura y evita permanecer mucho tiempo quieto
- Dinero: día adecuado para comparar opciones antes de decidir
- Número de la suerte: 5
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Se impone la profundidad: hablar sin rodeos suele dar resultados, pero mantén la calma si no todo encaja a la primera. Conversaciones breves y directas funcionarán mejor que debates extendidos. Controla la tensión con movimiento moderado para evitar desgaste físico y emocional.
- Color: negro
- Amor: sinceridad con tacto; mejor conversaciones cortas que estallidos
- Salud: atención a la tensión; ayuda el movimiento moderado
- Dinero: evita decisiones definitivas basadas en una sola señal
- Número de la suerte: 8
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La jornada favorece el impulso por aprender o moverte; reserva parte del día para cambiar de perspectiva y recuperar energía.
- Color: azul
- Amor: el buen humor facilita acercamientos
- Salud: cuida el descanso y no alargues demasiado la actividad
- Dinero: buena idea revisar objetivos y ahorrar con constancia
- Número de la suerte: 1
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Avanza paso a paso y sostén el compromiso; la disciplina produce resultados con el tiempo. Ordena cuentas y prioridades hoy para reducir la incertidumbre de la semana. Vigila articulaciones y realiza estiramientos tras la actividad física para prevenir molestias.
- Color: marrón
- Amor: muestra afecto con estabilidad, sin retirarte ante tensiones
- Salud: vigila articulaciones y estira después de la actividad
- Dinero: jornada útil para ordenar cuentas y prioridades
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Ideas y contactos se activan; en equipo, tu visión puede proponer soluciones prácticas.
- Color: turquesa
- Amor: favorecen los planes compartidos con libertad
- Salud: atención a la hidratación y a la exposición prolongada al aire
- Dinero: evita dispersarte: define una meta concreta
- Número de la suerte: 12
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición acompaña, pero confírmala con hechos. En el trabajo, evita basar decisiones en suposiciones: pide datos o plazos concretos antes de avanzar. Mejora con hábitos regulares y pausas breves que te ayuden a recuperar foco.
- Color: lila
- Amor: sensibilidad al detalle; cuida el tono al pedir
- Salud: mejora con hábitos regulares y pausas breves
- Dinero: prudencia con nuevas suscripciones o compras recurrentes
- Número de la suerte: 11
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Consejo astral para hoy
Combina una meta laboral clara con un gesto de autocuidado. En amor, apuesta por la comunicación serena; en salud, prioriza el descanso y la rutina. Si te sientes acelerado, vuelve al orden con prioridades simples: una tarea importante, una conversación necesaria y un tiempo breve para desconectar.