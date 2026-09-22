22 de septiembre de 2026 — Jornada para ordenar prioridades en Ceuta (CEST, UTC+2): planificar evita que lo urgente desplace lo importante.

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Surgen conversaciones que piden claridad y, en lo laboral, la constancia supera a la improvisación. Organiza la jornada por bloques: una tarea importante, una conversación necesaria y un espacio breve para desconectar. Reserva pausas cortas para evitar que la tensión acumulada afecte al descanso. Si trabajas en equipo, prioriza acuerdos concretos antes de ampliar compromisos.

Predicciones por signo: salud, amor y trabajo.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Toma la iniciativa en decisiones concretas; es buen momento para cerrar asuntos pendientes.

Color: rojo

rojo Amor: buena disposición para hablar claro y evitar malentendidos

buena disposición para hablar claro y evitar malentendidos Salud: cuida el descanso y reduce el estrés acumulado

cuida el descanso y reduce el estrés acumulado Dinero: día práctico para revisar gastos fijos

día práctico para revisar gastos fijos Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad gana terreno frente a las prisas. Mantén el plan y evita cambios de última hora; si surgen imprevistos laborales, prioriza lo imprescindible y pospone lo prescindible. En lo personal, demuestra afecto con gestos cotidianos y controla la tensión física con estiramientos regulares para no acumular molestias.

Color: verde

verde Amor: el afecto se demuestra con hechos cotidianos

el afecto se demuestra con hechos cotidianos Salud: atención a la tensión en el cuerpo; estira con regularidad

atención a la tensión en el cuerpo; estira con regularidad Dinero: posibilidad de ajustar una compra no prioritaria

posibilidad de ajustar una compra no prioritaria Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación es tu herramienta principal; hoy puedes desbloquear temas con una frase bien elegida.

Color: azul claro

azul claro Amor: conversaciones que acercan, especialmente si escuchas

conversaciones que acercan, especialmente si escuchas Salud: vigila el ritmo de comidas y la energía durante el día

vigila el ritmo de comidas y la energía durante el día Dinero: evita comprometerte con gastos por impulso

evita comprometerte con gastos por impulso Número de la suerte: 3

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Enfoque en lo emocional y lo doméstico. Si te notas sensible, establece límites claros para no asumir cargas ajenas. Retomar la cercanía con una conversación tranquila te ayudará a ajustar expectativas. Revisa facturas pendientes para mantener el control económico y respeta rutinas suaves que favorezcan el descanso.

Color: blanco

blanco Amor: momento de retomar la cercanía con una conversación tranquila

momento de retomar la cercanía con una conversación tranquila Salud: cuida el descanso; te favorecen rutinas suaves

cuida el descanso; te favorecen rutinas suaves Dinero: revisa facturas pendientes para mantener el control

revisa facturas pendientes para mantener el control Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu energía puede abrir puertas; aprovecha el movimiento del día en Ceuta para avanzar con seguridad.

Color: dorado

dorado Amor: expresividad positiva; evita el tono exigente

expresividad positiva; evita el tono exigente Salud: presta atención a la garganta y a la hidratación

presta atención a la garganta y a la hidratación Dinero: buena jornada para renegociar condiciones o tiempos

buena jornada para renegociar condiciones o tiempos Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La mente va más rápido que el cuerpo: afina detalles sin olvidarte de ti. Programa revisiones breves para evitar contratiempos y no acumules tareas sin delegar. Prioriza una semana ordenada antes que multiplicar esfuerzos; respirar y estructurar la jornada reduce la carga mental.

Color: gris

gris Amor: mejor que hablar con hechos es señalar prioridades

mejor que hablar con hechos es señalar prioridades Salud: ojo con el exceso de carga mental; respira y ordena

ojo con el exceso de carga mental; respira y ordena Dinero: buen día para planificar una semana sin sobresaltos

buen día para planificar una semana sin sobresaltos Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscas equilibrio y lo encuentras con acuerdos claros; si surge un conflicto, la mediación será más efectiva que la confrontación.

Color: rosa

rosa Amor: avance por el lado del respeto y la escucha

avance por el lado del respeto y la escucha Salud: cuida la postura y evita permanecer mucho tiempo quieto

cuida la postura y evita permanecer mucho tiempo quieto Dinero: día adecuado para comparar opciones antes de decidir

día adecuado para comparar opciones antes de decidir Número de la suerte: 5

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se impone la profundidad: hablar sin rodeos suele dar resultados, pero mantén la calma si no todo encaja a la primera. Conversaciones breves y directas funcionarán mejor que debates extendidos. Controla la tensión con movimiento moderado para evitar desgaste físico y emocional.

Color: negro

negro Amor: sinceridad con tacto; mejor conversaciones cortas que estallidos

sinceridad con tacto; mejor conversaciones cortas que estallidos Salud: atención a la tensión; ayuda el movimiento moderado

atención a la tensión; ayuda el movimiento moderado Dinero: evita decisiones definitivas basadas en una sola señal

evita decisiones definitivas basadas en una sola señal Número de la suerte: 8

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La jornada favorece el impulso por aprender o moverte; reserva parte del día para cambiar de perspectiva y recuperar energía.

Color: azul

azul Amor: el buen humor facilita acercamientos

el buen humor facilita acercamientos Salud: cuida el descanso y no alargues demasiado la actividad

cuida el descanso y no alargues demasiado la actividad Dinero: buena idea revisar objetivos y ahorrar con constancia

buena idea revisar objetivos y ahorrar con constancia Número de la suerte: 1

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Avanza paso a paso y sostén el compromiso; la disciplina produce resultados con el tiempo. Ordena cuentas y prioridades hoy para reducir la incertidumbre de la semana. Vigila articulaciones y realiza estiramientos tras la actividad física para prevenir molestias.

Color: marrón

marrón Amor: muestra afecto con estabilidad, sin retirarte ante tensiones

muestra afecto con estabilidad, sin retirarte ante tensiones Salud: vigila articulaciones y estira después de la actividad

vigila articulaciones y estira después de la actividad Dinero: jornada útil para ordenar cuentas y prioridades

jornada útil para ordenar cuentas y prioridades Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ideas y contactos se activan; en equipo, tu visión puede proponer soluciones prácticas.

Color: turquesa

turquesa Amor: favorecen los planes compartidos con libertad

favorecen los planes compartidos con libertad Salud: atención a la hidratación y a la exposición prolongada al aire

atención a la hidratación y a la exposición prolongada al aire Dinero: evita dispersarte: define una meta concreta

evita dispersarte: define una meta concreta Número de la suerte: 12

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición acompaña, pero confírmala con hechos. En el trabajo, evita basar decisiones en suposiciones: pide datos o plazos concretos antes de avanzar. Mejora con hábitos regulares y pausas breves que te ayuden a recuperar foco.

Color: lila

lila Amor: sensibilidad al detalle; cuida el tono al pedir

sensibilidad al detalle; cuida el tono al pedir Salud: mejora con hábitos regulares y pausas breves

mejora con hábitos regulares y pausas breves Dinero: prudencia con nuevas suscripciones o compras recurrentes

prudencia con nuevas suscripciones o compras recurrentes Número de la suerte: 11

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Consejo astral para hoy

Combina una meta laboral clara con un gesto de autocuidado. En amor, apuesta por la comunicación serena; en salud, prioriza el descanso y la rutina. Si te sientes acelerado, vuelve al orden con prioridades simples: una tarea importante, una conversación necesaria y un tiempo breve para desconectar.

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