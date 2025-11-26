

Un agente de la Policía Nacional que resultó gravemente herido el pasado 8 de noviembre en Vinalesa (Valencia) ha fallecido este martes en el hospital donde permanecía ingresado, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil.

El policía, de 41 años y vecino del municipio, fue hallado inconsciente en la plaza de España tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, aparentemente causado con una piedra, mientras trataba de impedir el robo de unos palomos deportivos por parte de dos jóvenes. El agente se encontraba fuera de servicio cuando ocurrieron los hechos y quedó en coma a consecuencia de la agresión.

Tras el incidente, la Guardia Civil detuvo a un joven de 21 años y a un menor de 15 años por su presunta implicación en la agresión. Un juzgado de Paterna decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido de 21 años, quien está siendo investigado por homicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas. El menor quedó en libertad sin medidas cautelares por decisión de la Fiscalía de Menores, ya que no participó directamente en el ataque.

El suceso ha conmocionado a la comunidad de Vinalesa, que lamenta la muerte del agente mientras ejercía su labor cívica, incluso fuera de servicio.