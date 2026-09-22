Ignacio Garriga se ha enfrentado a un grupo de periodistas a quienes ha acusado de defender a «invasores», afirmando que los ceutíes son las verdaderas víctimas de la violencia en Ceuta.

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El enfrentamiento se produjo cuando Garriga declaró que no consentirá que los medios señalen a los habitantes de Ceuta, subrayando su postura respecto a la situación que está viviendo la ciudad.

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