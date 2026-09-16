Ignacio Gil Lázaro denuncia que el Gobierno de España ha abandonado a Ceuta y muestra colaboracionismo con Marruecos. Según sus declaraciones, hasta la fecha no se ha logrado cerrar ni ejecutar un solo expediente de expulsión.

Lee tambien: Vox Ceuta critica el incumplimiento de acuerdos por Marruecos

La crítica se produce en el marco de una sesión de control, donde el tema de la gestión migratoria en Ceuta está en el centro del debate.

Publicación original de @VOX_Congreso: ver en redes sociales.

Lee tambien: Juan Vivas critica al Gobierno por incumplimiento constitucional