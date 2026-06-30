Andalucía, Extremadura y Canarias registran los valores más altos de la jornada. La Aemet advierte de riesgo meteorológico importante en las zonas con alertas naranjas.

MADRID. — Las altas temperaturas han comenzado a consolidarse con fuerza en la península y los archipiélagos. Un total de ocho comunidades autónomas han activado este martes los avisos meteorológicos por calor, registrándose la mayor intensidad en Andalucía, Extremadura y las Islas Canarias, regiones que se encuentran bajo alerta naranja ante la previsión de alcanzar o superar los 40 grados de máxima.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de su página web, el aviso naranja implica un riesgo meteorológico importante y un peligro latente para el desarrollo de las actividades usuales al aire libre. Por su parte, el nivel amarillo no representa un riesgo general para la población, aunque sí para colectivos vulnerables o actividades muy específicas.

Los focos del aviso naranja: hasta 40 grados en el sur y Canarias

La situación de mayor riesgo por calor extremo se concentra en tres puntos específicos del territorio nacional:

Andalucía: La provincia de Córdoba se sitúa en el epicentro de la alerta naranja, con registros estimados de hasta 40 grados en los valles de la campiña. En paralelo, las provincias de Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla permanecen bajo aviso amarillo, con termómetros que se moverán en una horquilla de entre 38 y 39 grados.

La provincia de Córdoba se sitúa en el epicentro de la alerta naranja, con registros estimados de hasta 40 grados en los valles de la campiña. En paralelo, las provincias de Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla permanecen bajo aviso amarillo, con termómetros que se moverán en una horquilla de entre 38 y 39 grados. Extremadura: La provincia de Badajoz ha activado el nivel naranja debido a que las temperaturas escalarán hasta los 40 grados en el entorno de la vega del Guadiana. En Cáceres, el aviso se modera a color amarillo, con máximas previstas de entre 36 y 38 grados.

La provincia de Badajoz ha activado el nivel naranja debido a que las temperaturas escalarán hasta los 40 grados en el entorno de la vega del Guadiana. En Cáceres, el aviso se modera a color amarillo, con máximas previstas de entre 36 y 38 grados. Islas Canarias: El aviso naranja se ha establecido en el este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria. Aunque la previsión general es de 37 grados en las medianías orientadas al sur y oeste, así como en los litorales del sureste, la Aemet no descarta que de forma local se lleguen a registrar los 40 grados. El resto del archipiélago (Lanzarote, La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife) se mantiene en aviso amarillo con temperaturas de entre 34 y 35 grados.

Valores de hasta 39 grados en el centro y el noreste peninsular

El ascenso térmico también se hace notar con claridad en el resto del interior y el cuadrante nordeste de España. Las comunidades de Aragón, Cataluña y la Comunidad de Madrid han activado la alerta amarilla.

Esta misma situación de aviso amarillo afecta a las provincias de Ávila (en Castilla y León), así como a Ciudad Real y Toledo (en Castilla-La Mancha), zonas donde las máximas oscilarán notablemente entre los 34 y los 39 grados durante las horas centrales del día.