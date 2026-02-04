Trece personas fueron rescatadas esta madrugada de un hostal de El Altet afectado por un incendio que se inició en la recepción del establecimiento, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso se recibió a las 3:53 horas de este miércoles, y al llegar al hostal, situado en la avenida Dama de Elche, los bomberos encontraron todas las dependencias llenas de humo y a numerosos clientes en sus habitaciones.

Nueve personas fueron evacuadas mediante capuz de rescate y cuatro más a través de la autoescalera desde los balcones. Todas recibieron atención inicial por inhalación de humo por parte de los servicios sanitarios de la Generalitat y fueron trasladadas posteriormente al centro de salud.

Tras asegurar que no quedaba nadie en las habitaciones, los bomberos procedieron a ventilar el edificio para eliminar el humo acumulado. La intervención finalizó alrededor de las 5:00 horas.

En el operativo participaron bomberos de los parques de Elche y San Vicente, junto con servicios sanitarios de la Generalitat, la Policía Local de Elche y la Guardia Civil.

No se han reportado heridos graves, y las autoridades investigan las causas del incendio que afectó al hostal.