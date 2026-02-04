El presidente de Aragón y candidato del Partido Popular (PP) a la reelección, Jorge Azcón, ha intensificado este miércoles su ofensiva política contra el PSOE al afirmar que los socialistas “confían en que Vox debilite al PP y eso es malo para todos”, en el marco de la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

En una entrevista concedida durante un acto de campaña, Azcón ha señalado que, ante la previsión de que su formación sea la fuerza más votada, el PSOE estaría impulsando de manera indirecta el crecimiento de Vox, lo que podría dificultar la formación de un gobierno estable en la comunidad autónoma. Según el candidato popular, la polarización del debate —especialmente en torno a temas como la inmigración— beneficia electoralmente al partido de extrema derecha.

Aunque no ha descartado pactos tras las elecciones, Azcón ha subrayado su preferencia por un gobierno del PP que no dependa de apoyos externos, criticando la “inestabilidad” que, a su juicio, caracterizó la legislatura anterior con Vox. El actual jefe del Ejecutivo aragonés también ha defendido su gestión en inversiones, sanidad o vivienda, y ha criticado al Gobierno central por cuestiones como el modelo de financiación autonómica.

Los sondeos publicados durante la campaña muestran al PP como primera fuerza, pero con una posible necesidad de apoyos de Vox para gobernar, mientras que el PSOE podría afrontar uno de sus peores resultados históricos en la comunidad.

El contexto electoral en Aragón está marcado por un ascenso de Vox, liderado por el candidato Alejandro Nolasco, cuyo crecimiento ha alterado las expectativas de pactos tras los comicios.

La campaña entra ahora en su recta final, con los partidos intensificando sus mensajes para movilizar a sus electores antes de la jornada de votación, en un clima marcado por la polarización y las incertidumbres sobre futuras alianzas políticas.