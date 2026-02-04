El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado este lunes su apoyo al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y ha descartado abrir en el partido un debate sobre la posible renuncia de éste a su escaño como diputado, a pesar de la fuerte presión política y social tras la tragedia de la gota fría que afectó a la Comunidad Valenciana.

En una comparecencia de más de tres horas ante la comisión de investigación en el Congreso, Feijóo defendió la actuación de Mazón durante la gestión de la DANA que dejó más de 230 víctimas y se negó a cortar públicamente el respaldo político al exlíder valenciano. Aunque reconoció que la gestión de la catástrofe no estuvo a la altura de las circunstancias, Feijóo argumentó que Mazón actuó con la información disponible y subrayó que otras administraciones también fallaron, buscando relativizar las críticas.

Feijóo rechazó explícitamente la idea de obligar a Mazón a renunciar a su acta de diputado en las Cortes Valencianas —una figura que le mantiene aforado y que sería motivo de agravio para muchas asociaciones de víctimas—, señalando que la dimisión del expresidente autonómico ya supuso asumir responsabilidades políticas suficientes. Con esa postura, el PP intenta cerrar un capítulo que ha generado una de las crisis internas más relevantes para el partido en los últimos meses.

La defensa de Mazón por parte de Feijóo ha agudizado las tensiones con formaciones de izquierda y nacionalistas, que han exigido una mayor asunción de responsabilidades y comparado la posición del líder del PP con la falta de autocrítica ante errores graves de la gestión pública.

La dirección nacional del PP, por su parte, sostiene que Feijóo salió reforzado de su intervención ante la comisión y que la oposición no logró debilitar su figura, especialmente en plena campaña electoral en Aragón donde el partido compite por fortalecer su posición.