Los casos de violencia de género que cuentan con protección policial en España continúan al alza. A finales de enero de 2026, el sistema VioGén registraba 103.461 casos activos, lo que supone un incremento del 2,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, con 2.207 situaciones más bajo seguimiento policial.

Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior, 25 mujeres se encontraban en riesgo extremo de sufrir una agresión letal por parte de su maltratador; 953 en riesgo alto, 14.566 en riesgo medio y 87.937 en riesgo bajo. Estos datos reflejan la persistencia de la violencia machista y la necesidad de mantener e intensificar los mecanismos de protección.

Entre los colectivos más vulnerables, las fuerzas de seguridad tenían bajo seguimiento a 1.238 víctimas menores de edad, una cifra ligeramente inferior a la de hace un año, y a 2.472 mujeres mayores de 65 años, lo que supone un aumento del 2,4 %. Ambos grupos presentan características de especial riesgo.

La maternidad continúa siendo un factor relevante en los casos de violencia machista. Más de la mitad de las víctimas con protección policial, 53.716 mujeres, tienen hijos o hijas menores a su cargo, un 1,7 % más que en enero de 2025. Esta realidad refuerza la preocupación por el impacto de la violencia en el entorno familiar.

En total, el sistema VioGén acumula 778.745 víctimas registradas, un 6,5 % más que hace un año, asociadas a 910.506 casos, de los cuales la mayoría, 890.777, se encuentran actualmente inactivos al no requerir seguimiento policial. Además, el sistema incluye 18.670 casos procedentes del extranjero y mantiene 5.525 casos supervisados, una fase previa a su inactivación definitiva.

La violencia vicaria también muestra una evolución preocupante. A finales de enero, 1.538 menores se encontraban en riesgo de ser agredidos por el padre o la pareja o expareja de sus madres, un 7,7 % más que el año anterior. Interior activa de forma automática avisos a tribunales y fiscalías cuando detecta estas situaciones para facilitar la adopción de medidas urgentes de protección. Desde 2019, se han identificado 5.914 menores en riesgo de este tipo de violencia.

Por primera vez, las estadísticas de Interior incluyen datos sobre la implantación local del sistema VioGén. Actualmente, 832 ayuntamientos con policía local están integrados en este sistema, entre ellos 39 capitales de provincia, lo que refuerza la coordinación institucional en la lucha contra la violencia de género.

El Ministerio recuerda que el 016 está disponible las 24 horas del día y en 52 idiomas para atender a las víctimas, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp 600 000 016. En caso de emergencia, se puede llamar al 112, al 091 o al 062, o utilizar la aplicación ALERTCOPS si no es posible realizar una llamada.