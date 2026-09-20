En un informe reciente, INGESA ha contabilizado un total de 328 asistencias a migrantes en Ceuta durante las últimas 24 horas. Este dato refleja la continua actividad en la atención a personas en situación de migración en la ciudad autónoma.

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La atención sanitaria se ha distribuido entre diferentes servicios, destacando que Atención Primaria ha atendido 187 casos. Por su parte, las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta han recibido a 141 pacientes, evidenciando la demanda asistencial en momentos críticos.

Actualmente, el Hospital Universitario tiene a 28 pacientes hospitalizados, lo que señala las necesidades persistentes de atención médica en el contexto migratorio de la región.

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Aparte de las asistencias médicas, también se han llevado a cabo actos de vacunación, alcanzando un total de 420 personas vacunadas en este breve periodo. Este esfuerzo se enmarca dentro de las políticas de salud pública que buscan garantizar la salud de todos los grupos poblacionales.

La situación en Ceuta continuará siendo objeto de seguimiento, a medida que se gestionan las necesidades sanitarias de los migrantes y se buscan soluciones que integren a estas personas en la comunidad local.

La actuación de INGESA y otros organismos seguirá siendo fundamental para asegurar la atención adecuada a la población migrante que llega a la ciudad, especialmente en el contexto de desafíos de salud pública y asistencia humanitaria.