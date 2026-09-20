El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha emitido una respuesta a las declaraciones realizadas por el presidente del Puerto de Ceuta, Doncel. Este había manifestado que se enteró por televisión del traslado de migrantes que ha tenido lugar recientemente en la ciudad autónoma.

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Puente, a través de su cuenta en X, subrayó que si los técnicos del presidente Doncel no le han informado debidamente sobre este asunto, o si no ha seguido la cobertura informativa en los medios, la responsabilidad recae sobre él.”

La situación migratoria en Ceuta sigue suscitando debates y críticas, especialmente entre las autoridades locales y nacionales. La falta de comunicación en situaciones críticas como estas puede dar lugar a malentendidos y a preocupaciones sobre la gestión del fenómeno migratorio en la región.

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El traslado de migrantes es un tema delicado que afecta directamente a Ceuta, dada su ubicación estratégica y su papel como puerta de entrada a Europa desde África. Las decisiones sobre el manejo de estos traslados son de gran impacto tanto para los involucrados como para la comunidad local.

Desde el Gobierno, se insiste en la necesidad de mantener una coordinación eficaz entre las diferentes entidades implicadas, especialmente en lo que respecta a la atención de las personas migrantes y a la gestión de los recursos disponibles en la frontera.

La respuesta del ministro Puente podría abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre las autoridades locales y el Estado, en un contexto donde la crisis migratoria requiere atención urgente y efectiva.