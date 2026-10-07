La Agencia Tributaria detiene a un ciudadano de nacionalidad rumana tras detectar mediante un escáner de rayos X 1.420 pastillas de droga ocultas tras una pantalla en un vehículo de gran tamaño.

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VALÈNCIA — Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han aprehendido cerca de 1.500 kilogramos de cocaína en el Puerto de València durante el desembarque de un transbordador comercial procedencia de la isla de Ibiza. La intervención, enmarcada en la denominada Operación Reventón y desarrollada el pasado 2 de octubre, se ha saldado con la detención del conductor del vehículo en el que se transportaba la sustancia estupefaciente.

El operativo se desplegó durante las labores habituales de inspección y fiscalización que las unidades aduaneras realizan sobre las líneas de pasaje y carga que conectan el archipiélago balear con la Península Ibérica. Al iniciarse la maniobra de desembarque de la embarcación, los funcionarios seleccionaron diversos vehículos de gran tonelaje para someterlos a control radiológico no intrusivo mediante el uso de la unidad móvil de escáner, conocida técnicamente como la furgoneta ‘medusa’.

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Detección por escáner de rayos X y hallazgo de la carga

El análisis de las imágenes térmicas y de densidad arrojó irregularidades significativas en el habitáculo de carga de una de las furgonetas examinadas, mostrando una doble tipología de densidad no compatible con la mercancía declarada en el manifiesto de transporte.

Ante los indicios de manipulación, los agentes procedieron a la apertura y reconocimiento físico del vehículo. Tras retirar una pantalla divisoria situada en la parte posterior del espacio de carga, las fuerzas de seguridad localizaron un voluminoso cargamento compuesto por 1.420 paquetes rectangulares —denominados comunitariamente pastillas—. Las posteriores pruebas analíticas mediante narcotest confirmaron que la sustancia oculta correspondía a cocaína de gran pureza, con un peso total aproximado cercano a los 1.500 kilos.

Actuaciones judiciales y controles permanentes

Como resultado de la inspección, los agentes detuvieron de inmediato al único ocupante y conductor del vehículo, un hombre de nacionalidad rumana. El arrestado, junto con las diligencias policiales y la droga intervenida —que quedó bajo custodia en las dependencias de Vigilancia Aduanera—, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de València en funciones de guardia para la incoación del correspondiente procedimiento por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia.

Desde el Ministerio de Hacienda han recordado que el recinto portuario valenciano cuenta con tres terminales activas con las Islas Baleares, punto donde la Agencia Tributaria mantiene un despliegue periódico con unidades especializadas en inspección no intrusiva, delitos patrimoniales y contrabando internacional para blindar las rutas marítimas del Mediterráneo.