España afronta este martes 17 de noviembre una nueva jornada de huelga de 24 horas en el sector ferroviario convocada por el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) para reclamar mayor seguridad en las vías tras los accidentes de Urda y Adamuz, en los que fallecieron 115 personas. El paro, que afecta a Adif, Renfe, Ouigo e Iryo, ha provocado desde primera hora de la mañana importantes alteraciones en la circulación, llevando a Renfe a denunciar el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos tanto en Cercanías de Madrid como en Rodalies de Cataluña, donde únicamente circula la mitad de los trenes previstos.

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Graves afecciones en los núcleos de Madrid y Cataluña desde primera hora

La convocatoria de este martes tiene lugar veinte días después del accidente ferroviario registrado en Urda y alcanza al conjunto de operadores que prestan servicio en la red española. Desde el inicio de la jornada laboral, las repercusiones del paro se han dejado sentir con especial intensidad en los núcleos de cercanías de las dos principales áreas metropolitanas del país.

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En la capital, Cercanías Madrid ha reconocido oficialmente que se están registrando afecciones derivadas del incumplimiento de los servicios mínimos fijados para la jornada. En estaciones neurálgicas como Atocha, los sistemas de megafonía advierten de forma reiterada a los viajeros de que los trenes se verán «muy afectados» a lo largo de este 17 de noviembre. Ante esta situación, la operadora recomienda a los usuarios consultar el estado del servicio antes de iniciar su trayecto y buscar medios de transporte alternativos.

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📢 ACTUALIZACIÓN



🚊 Cercanías Madrid



📄 Justificante disponible para hoy 17 de Noviembre. Puedes descargarlo en el siguiente enlace: https://t.co/QTGv5rP8wB — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) November 17, 2026

📢 ACTUALIZACIÓN



📢 Cercanías Madrid informa

⚠️ Con motivo de la huelga convocada por el sector ferroviario para hoy, 17 de noviembre, se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos.



🚆 Se recomienda buscar medios… — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) November 17, 2026

En paralelo, Rodalies de Cataluña ha denunciado que los maquinistas no están cumpliendo con los servicios mínimos decretados por la Generalitat para el desarrollo de la huelga. Según la planificación establecida, la cobertura debía alcanzar el 66% en las franjas de hora punta —comprendidas entre las 6.00 y las 9.30 horas, así como entre las 17.00 y las 20.30 horas— y situarse en el 33% durante el resto del día. Sin embargo, la operadora ha admitido que a primera hora de la mañana solo opera la mitad de los convoyes programados. Previamente, en una misiva remitida este lunes, el director de Cercanías, Òscar Playà, había recordado a los maquinistas su obligación de respetar dichos mínimos para «garantizar el derecho a la movilidad».

Cancelaciones en Sants, quejas de los viajeros e incidencias en la red

Las consecuencias de la protesta también son visibles en las pantallas informativas de la estación barcelonesa de Sants, donde numerosos servicios de cercanías figuran con el aviso de «cancelado» en prácticamente la totalidad de las líneas. Aunque en menor medida, los paneles reflejan igualmente incidencias en la Alta Velocidad; en este ámbito, el tren de la compañía Ouigo programado a las 07.35 horas entre Madrid y Barcelona no circula. Al igual que en Madrid, Rodalies ha instado a través de la red social X a planificar los desplazamientos con antelación y recurrir a transportes alternativos.

ℹ️En aquests moments, els maquinistes de Rodalies no estan complint els serveis mínims programats durant la jornada de vaga. Actualment circula el 50% dels trens.



➡️Es recomana l’ús de transports alternatius i planificar els desplaçaments amb antelació: https://t.co/isHzZgh1gO — Rodalies Catalunya (@rodalies) November 17, 2026

Mientras tanto, diversos viajeros han trasladado su malestar en la red social X ante las dificultades para desplazarse. Usuarios identificados como CrisH y Hardcorcón han denunciado que no se están prestando los servicios mínimos anunciados en las estaciones, señalando la ausencia de trenes en localidades como Alcorcón, imposibilidad de acceder a determinadas instalaciones e incluso máquinas expendedoras de billetes fuera de servicio. Por su parte, el usuario Germán P. Montañés ha recordado en la misma plataforma que el paro responde a la reivindicación de los trabajadores por unos trenes más seguros y unas condiciones laborales dignas.

Servicios mínimos en Valencia e incidencia meteorológica en Asturias

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decretado unos servicios mínimos del 75% durante las horas punta y del 50% en el resto de franjas horarias para el núcleo de Cercanías de Valencia, donde Renfe también ha aconsejado planificar los viajes con suficiente antelación.

📢 Cercanías València informa:



⚠️ Amb motiu de la vaga convocada pel sector ferroviari per a hui, dia 17 de novembre de 2026, l'oferta habitual de trens podrà veure's afectada.



ℹ️ El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha establit uns serveis mínims del 75% en hora… — Cercanías València (@CercaniasVLC) November 17, 2026

Al margen de la convocatoria sindical, la circulación ferroviaria ha registrado otra incidencia en el norte peninsular. Adif ha comunicado sobre las 7.35 horas de este martes la interrupción del tráfico en la línea C7 del núcleo de cercanías de Asturias, en el tramo comprendido entre Pravia y San Esteban, a causa de la caída de un árbol sobre la infraestructura. El gestor ferroviario ha movilizado al personal técnico necesario para restablecer el servicio a la mayor brevedad y ha habilitado un plan alternativo de transporte mediante transbordos por carretera entre ambas localidades.