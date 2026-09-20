El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Ceuta ha extinguido un incendio que se desató recientemente en un asentamiento de la zona de Calamocarro. El fuego afectó a una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, donde se quemaron matorrales, eucaliptos y estiércol.

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Para controlar la situación, los bomberos utilizaron un total de ocho mangueras, tres lanzas y un volumen considerable de agua que alcanzó los 20.000 litros. La rápida intervención del SEIS fue crucial para evitar que el fuego se propagara a áreas cercanas.

En el área afectada por el incendio se encontraron diversos objetos, incluidos restos de ollas de cocinar, lo que sugiere que se trataba de un asentamiento utilizado por migrantes. Este hallazgo reitera la complicada realidad que enfrentan algunas personas en esta región.

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El SEIS de Ceuta, ante la creciente vegetación en diversas zonas, mantiene un operativo constante para evitar este tipo de incidentes que pueden generar graves daños tanto a la flora como a la fauna local.

La lucha contra los incendios forestales es una de las prioridades en la Comunidad Autónoma de Ceuta, donde las condiciones climáticas y la cercanía al mar Mediterráneo pueden incrementar el riesgo durante los meses más cálidos.

Las autoridades locales instan a la población a colaborar en la prevención de incendios forestales, evitando conductas que puedan iniciar fuegos en terrenos de vegetación. La colaboración ciudadana es esencial para asegurar la protección de nuestro entorno natural en Ceuta.