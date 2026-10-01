La ministra de Educación ha presentado un nuevo plan de apoyo psicosocial en Ceuta, que incluye la incorporación de seis psicólogos destinados a los centros educativos de la ciudad autónoma.

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Este plan, que tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los estudiantes, también contempla la integracion de tres profesores técnicos y un coordinador de bienestar emocional.

Durante su segunda visita a Ceuta, la ministra ha destacado que todos los centros educativos de la ciudad están abiertos, lo que ha permitido un aumento significativo en la asistencia a clase.

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La ministra ha señalado que la asistencia media de los estudiantes ha ascendido del 75% al 90% en las últimas semanas, lo que refleja una mejora en la situación educativa de Ceuta.

Este anuncio es parte de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno para abordar las necesidades psicosociales de los jóvenes en la región, en respuesta a los desafíos que enfrentan los estudiantes.

La intervención se implementará a partir del próximo periodo escolar, buscando ofrecer apoyo emocional y psicológico a todos los alumnos que lo necesiten.