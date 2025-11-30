Las autoridades investigan como posible delito de terrorismo un incidente ocurrido en el distrito madrileño de Vallecas, donde un hombre resultó herido tras enfrentarse con agentes de la Policía mientras profería expresiones de carácter religioso, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

El suceso tuvo lugar cuando el individuo, que se encontraba en actitud agresiva, atacó presuntamente a varios agentes antes de ser reducido y trasladado a un centro hospitalario con heridas cuya gravedad no ha sido confirmada oficialmente. Durante la intervención policial, el hombre habría gritado consignas islamistas, un hecho que ha llevado a los investigadores a barajar la hipótesis de un posible acto de naturaleza yihadista.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, mantiene por el momento la prudencia y evita hacer valoraciones concluyentes sobre la calificación del incidente, a la espera de los informes definitivos de los cuerpos de seguridad y de la autoridad judicial competente.

Este caso recuerda a otros sucesos recientes que en un primer momento no fueron catalogados como terrorismo, como el atropello mortal de Torre Pacheco o el crimen ocurrido en Algeciras, cuya calificación jurídica generó también debate público y político en su momento.

Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer tanto la motivación del atacante como su posible vinculación con grupos extremistas o redes de radicalización.