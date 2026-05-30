Este sábado, 30 de mayo de 2026, la jornada se presenta con temperaturas cálidas en gran parte del país y un contraste notable entre el interior y el noroeste. De acuerdo con los datos municipales públicos de AEMET, las probabilidades de lluvia se concentran especialmente en el norte peninsular, mientras que el centro y el sur mantienen condiciones mayormente estables.

En términos generales, se esperan mínimas templadas y máximas que pueden superar los 30ºC en varias capitales del interior, con cielos que alternan entre poco nuboso y, en el extremo norte, cubierto con lluvia escasa.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la tendencia viene marcada por la nubosidad y la lluvia. Bilbao registrará máx 24°C / mín 17°C con cielo cubierto con lluvia escasa y probabilidad de lluvia 85%. El viento soplará del NO a 10 km/h, lo que puede mantener el ambiente fresco y húmedo durante parte del día.

Más al noroeste, Coruña (A) también presenta un ambiente más estable pero con mucha nubosidad: máx 21°C / mín 16°C, muy nuboso, viento N 15 km/h y probabilidad de lluvia 20%. Aunque el riesgo es menor que en Bilbao, conviene contar con la posibilidad de algún episodio puntual de precipitación.

Centro peninsular

En el centro, el día arrancará con temperaturas suaves y ganará calor hacia el mediodía. En Madrid se esperan máx 36°C / mín 21°C, intervalos nubosos, viento SO 10 km/h y probabilidad de lluvia 15%. Es decir, predominio de nubes variables sin que el agua sea lo más probable.

En Zaragoza, la jornada será especialmente calurosa: máx 37°C / mín 20°C, con poco nuboso y viento en calma (C 0 km/h). La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que el foco estará más en la sensación térmica que en los cambios meteorológicos.

Sur peninsular

El sur peninsular mantiene un patrón muy similar al centro en cuanto a estabilidad, pero con máximas más elevadas en algunos puntos. En Ceuta se prevé máx 23°C / mín 16°C, poco nuboso, viento SE 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La presencia de brisa suave contribuirá a un ambiente agradable.

En Sevilla el calor será el protagonista: máx 39°C / mín 20°C, poco nuboso, viento C 0 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Con cielo despejado o con muy poca cobertura nubosa, la climatología del sábado favorece el incremento térmico, especialmente en horas centrales.

Mediterráneo

En la fachada mediterránea, las condiciones se mantienen favorables para actividades al aire libre, con escasa nubosidad. En Barcelona, la previsión indica máx 27°C / mín 22°C, poco nuboso, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Las temperaturas mínimas altas apuntan a una noche templada.

Para València (otras zonas), se espera máx 28°C / mín 20°C, poco nuboso, viento E 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La brisa del este puede suavizar la sensación térmica y favorecer la estabilidad del cielo.

Islas Baleares

En Palma (islas Baleares) el día seguirá una línea estable: máx 31°C / mín 19°C, poco nuboso, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La combinación de brisa y cielos poco nubosos facilitará un ambiente veraniego, sin previsión de precipitaciones.

Con estos datos, la jornada se perfila tranquila en términos de tiempo, con una dinámica dominada por la nubosidad escasa y el viento moderado desde el sur.

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Islas Canarias

En el archipiélago canario, la nubosidad puede ser más variable y el riesgo de lluvia aumenta en algunas islas. En Las Palmas de Gran Canaria se registran máx 22°C / mín 19°C, con cielo cubierto con lluvia escasa, viento N 30 km/h y probabilidad de lluvia 60%. El viento del norte, relativamente fuerte, puede intensificar la sensación de humedad y la persistencia de nubes.

Con estas condiciones, conviene tener a mano protección ligera frente a posibles lloviznas o chubascos débiles, aunque el volumen de precipitación se describe como escaso.

Recomendaciones

Interior y sur: en Madrid, Zaragoza y Sevilla, extremar la precaución con el calor en las horas centrales, especialmente por máximas de 36°C a 39°C y baja probabilidad de lluvia (AEMET).

en Madrid, Zaragoza y Sevilla, extremar la precaución con el calor en las horas centrales, especialmente por máximas de y baja probabilidad de lluvia (AEMET). Norte y noroeste: en Bilbao y Coruña (A), llevar paraguas o chubasquero por la presencia de lluvia escasa y nubosidad más abundante.

en Bilbao y Coruña (A), llevar paraguas o chubasquero por la presencia de lluvia escasa y nubosidad más abundante. Canarias: en Las Palmas de Gran Canaria, si vas a estar al aire libre, cuenta con probabilidad de lluvia 60% y viento moderado a fuerte.

En conjunto, el sábado 30 de mayo de 2026 dibuja un mapa meteorológico con estabilidad en gran parte del país y mayor incidencia de la lluvia en el norte. La información detallada por municipio publicada por AEMET sirve de referencia para organizar mejor la jornada, desde el tiempo de paseo hasta la planificación de viajes.